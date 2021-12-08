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賓大跨性別者破女泳紀錄 被批不公

編譯柯立偉／綜合7日電
賓州大學12年級跨性別女學生莉亞．湯瑪斯，本月在俄亥俄州校際游泳邀請賽中，打破多項美國紀錄，引起外界質疑湯瑪斯「男性生理性別」給她帶來優勢，認為比賽不公。( 取材自推特)
賓州大學12年級跨性別女學生莉亞．湯瑪斯，本月在俄亥俄州校際游泳邀請賽中，打破多項美國紀錄，引起外界質疑湯瑪斯「男性生理性別」給她帶來優勢，認為比賽不公。( 取材自推特)

賓州大學(University of Pennsylvania)12年級跨性別女生莉亞．湯瑪斯(Lia Thomas)，日前在多項游泳比賽的成績打破紀錄；雖然讓她晉級全國錦標賽，但也引起外界質疑湯瑪斯「男性生理性別」給她帶來的優勢，認為比賽不公。

湯瑪斯3日、4日及5日在俄亥俄州一場校際游泳邀請賽中，分別以500碼自由式4分34秒06、200碼自由式1分41秒93，與1650碼自由式15分59秒71的成績打破美國紀錄。

根據國家大學體育協會(NCAA)規定，跨性別女性運動員必須接受至少一年的「睪固酮抑制治療」才能參加女子組競賽，正接受治療未達一年者應繼續參加男子組；湯瑪斯何時開始接受治療尚不為人知，不過「他」最後一次以男性身分出賽是在2019年11月16日，距今已超過兩年。

湯瑪斯連續三天連破三項紀錄的消息傳出後，立刻引起外界對這場比賽公平性的質疑；就有反對跨性別女性參加女子組體育競賽的網友在社群媒體上表示：「讓跨性別女性參加女子競賽，根本侮辱了過去提倡讓女性參加田徑競賽的人」；或是「這個結果，對所有努力練習參加競賽的女性運動員而言都是恥辱」。

不少人認為，兩性在身體構造、肌肉組織上本就有先天性差異，不會因為經歷性別重置手術就徹底改變性徵，因此以「性別」為度區分體育競賽組別本具有正當性，受科學證據支持，不應該讓「性別平等的意識形態」凌駕於男女有別的「自然事實」之上。

不過，同為跨性別運動員的體育心理學家克莉斯蒂．米勒(Kirsti Miller)指出，湯瑪斯的成績雖然優異，但若把她這次的成績與全國其他跨性別游泳選手比較，會發現她的成績並未特別突出；米勒說：「相較於其他跨性別的游泳選手，湯瑪斯成績落後的事實說明了她不可能對整體公平性造成影響。」

事實上，近年來針對跨性別運動員參賽組別的問題引起社會廣泛討論，但民眾對此議題的態度兩極分化；據蓋洛普(Gallup)民調調查，1016位受訪者中高達62%的比率認為運動員「應依出生性別參賽」，支持生理男性以跨性別女性身分參加女子組競賽的人只有34%。

跨性別 運動員 游泳

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