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一根「枯木」釘金屬？美男子尋獲人骨 助破人口失蹤案

編譯周辰陽／即時報導
美國內華達州在2019至2021年間發生3位健行者分別於一處山腰發現散落各地的人骨，當地警方5日宣布破案，指這些人骨經鑑定為一位2013年即下落不明的男子遺體，其中一位發現者桑頓（右）在TikTok發布自拍影片，將自己發現人骨的過程和協助破案感想告訴網友。取材自TikTok
美國內華達州在2019至2021年間發生3位健行者分別於一處山腰發現散落各地的人骨，當地警方5日宣布破案，指這些人骨經鑑定為一位2013年即下落不明的男子遺體，其中一位發現者桑頓（右）在TikTok發布自拍影片，將自己發現人骨的過程和協助破案感想告訴網友。取材自TikTok

美國內華達州在2019至2021年間發生3位健行者分別於一處山腰發現散落各地的人骨，當地警方5日宣布破案，指這些人骨經鑑定為一位2013年年中即下落不明的男子，其中一位發現者桑頓（Tad Thornton）則在TikTok發布自拍影片，將自己發現人骨的過程和協助破案感想告訴網友。

每日郵報報導，內華達州卡森市警局（Carson City Police Department）宣布，這3位健行者找到的人類遺骨屬於55歲失蹤男子凱許（Christopher Cash）。從桑頓自行留存的影像可見，被他找到的凱許遺骨就像是一根釘著金屬板的「枯木」。

桑頓在影片自述，他和他的狗是在2020年11月23日偶然發現這根關節處釘著金屬硬體的骨頭，一開始還以為是「某人動過一些手術的寵物骨頭」，之後才發現「這是真正的人類骨頭，而這一根骨頭協助解決一樁失蹤人口案件」，釘在骨頭上的金屬骨板骨釘則是破解凱許失蹤案的關鍵元素。

據當地報導，凱許患有妄想型思覺失調症（Paranoid Schizophrenia），於2013年8月1日被通報失蹤，卡森市警方稱他已停止服藥，儘管查過許多線索，仍無法找到他的下落。

報導指出，一位健行者2019年1月29日在內華達州百年公園（Centennial Park）上方的偏遠地區發現一個人類頭骨，法醫沒有發現外傷跡象，調查人員卻也沒有在鄰近區域發現其他骨頭。緊接著是桑頓隔年發現了釘著金屬的骨頭，第三位健行者則於今年2月27日在頭骨發現處以西約3.2公里的一個陡峭深谷內找到其他骨頭。

刑警、卡森市搜救小組與一隻人類遺體偵查警犬隨後在深谷與其他場所找到更多骨頭，推測係凱許死後被動物散布於各處。當法醫官指釘在桑頓發現骨頭上的金屬骨板骨釘與凱許在2011年裝上的屬於同一型號後，凱許的親屬就提供部分DNA以供檢測，進而鞏固鑑識結果。桑頓說，「他的家族現在已感到有點解脫，我很開心當上提供幫助的人」。

根據報導，凱許沒有車，警方目前並不清楚死因與他是怎麼跑到卡森市北邊的偏遠山腰，但並沒有查出任何謀殺的跡象。

內華達州 檢測 DNA

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