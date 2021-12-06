非裔艾伯里命案 前檢察官涉包庇白人嫌犯 恐囚5年

前喬治亞州地區檢察官賈姬‧強森。(美聯社)

前喬治亞州地區檢察官賈姬‧強森(Jackie Johnson)因艾伯里 (Ahmaud Arbery)命案中涉嫌包庇嫌犯，導致全案發生後數月警方才進行逮捕；強森2日遭陪審團以違反就職宣言和妨礙執法為由宣判起訴，最高可面臨五年有期徒刑。

去年2月年僅25歲的非裔男子艾伯里在街上慢跑，先是遭到兩名白人葛瑞格里‧馬麥克(Gregory McMichael)與崔維斯‧馬麥克(Travis McMichael)父子檔攜槍追逐並殺害，馬麥克的鄰居布萊恩(William Bryan)後來也加入圍堵行列，還將過程錄影紀錄；三名被告在上個月24日全被裁定殺人罪罪名成立。

起訴書指出，葛瑞格里一直到2019年退休之前，都在強森辦公室擔任調查員；而崔維斯將艾伯里殺害後，父親葛瑞格里致電強森並留下這段39秒的語音：「賈姬，我是葛瑞格里，請你盡快回電。我兒子和我涉入一件槍擊案，我需要立刻諮詢一些建議。」

此外，根據有線電視新聞網(CNN)報導，調查艾伯里案的格林郡(Glynn County)警察 也同樣曾向強森諮詢，但強森在「明知且故意的情況下，指示不得將崔維斯逮捕，顯然已觸犯喬州 法律」。

根據喬治亞州調查局(Georgia Bureau of Investigation)在今年9月2日提出的起訴書中，強森後來向喬州檢察長建議將艾伯里案轉交給韋克羅斯司法巡迴地區檢察官巴恩希爾(George Barnhill)承辦，蓄意迴避自己和馬麥克的關係。

此外，強森還隱瞞已和巴恩希爾討論過此案的事實；巴恩希爾之後向格林郡警察局發函，聲稱依照自己專業的法律角度來看，三名攜槍並駕駛皮卡車追殺艾伯里的男子「在喬州法律下屬合法行為」。

巴恩希爾指三名嫌犯當時行為全屬正當防衛，應受該州憲法所保護，並指名「我們認為沒有理由可以逮捕這三人」；艾伯里的母親汪達‧庫伯-瓊斯(Wanda Cooper-Jones)事後指控，巴恩希爾的裁示導致三名嫌犯延後被捕。

全案指控「格林郡警察、警察局長和兩名檢察官串謀隱瞞艾伯里的死亡長達近三個月，企圖包庇兇手」，求償超過100萬元。