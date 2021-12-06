我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國插旗大西洋？北京擬在非洲西岸建軍港 威脅美東岸

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

非裔艾伯里命案 前檢察官涉包庇白人嫌犯 恐囚5年

編譯林梅婕／綜合5日電
前喬治亞州地區檢察官賈姬‧強森。(美聯社)
前喬治亞州地區檢察官賈姬‧強森。(美聯社)

前喬治亞州地區檢察官賈姬‧強森(Jackie Johnson)因艾伯里(Ahmaud Arbery)命案中涉嫌包庇嫌犯，導致全案發生後數月警方才進行逮捕；強森2日遭陪審團以違反就職宣言和妨礙執法為由宣判起訴，最高可面臨五年有期徒刑。

去年2月年僅25歲的非裔男子艾伯里在街上慢跑，先是遭到兩名白人葛瑞格里‧馬麥克(Gregory McMichael)與崔維斯‧馬麥克(Travis McMichael)父子檔攜槍追逐並殺害，馬麥克的鄰居布萊恩(William Bryan)後來也加入圍堵行列，還將過程錄影紀錄；三名被告在上個月24日全被裁定殺人罪罪名成立。

起訴書指出，葛瑞格里一直到2019年退休之前，都在強森辦公室擔任調查員；而崔維斯將艾伯里殺害後，父親葛瑞格里致電強森並留下這段39秒的語音：「賈姬，我是葛瑞格里，請你盡快回電。我兒子和我涉入一件槍擊案，我需要立刻諮詢一些建議。」

此外，根據有線電視新聞網(CNN)報導，調查艾伯里案的格林郡(Glynn County)警察也同樣曾向強森諮詢，但強森在「明知且故意的情況下，指示不得將崔維斯逮捕，顯然已觸犯喬州法律」。

根據喬治亞州調查局(Georgia Bureau of Investigation)在今年9月2日提出的起訴書中，強森後來向喬州檢察長建議將艾伯里案轉交給韋克羅斯司法巡迴地區檢察官巴恩希爾(George Barnhill)承辦，蓄意迴避自己和馬麥克的關係。

此外，強森還隱瞞已和巴恩希爾討論過此案的事實；巴恩希爾之後向格林郡警察局發函，聲稱依照自己專業的法律角度來看，三名攜槍並駕駛皮卡車追殺艾伯里的男子「在喬州法律下屬合法行為」。

巴恩希爾指三名嫌犯當時行為全屬正當防衛，應受該州憲法所保護，並指名「我們認為沒有理由可以逮捕這三人」；艾伯里的母親汪達‧庫伯-瓊斯(Wanda Cooper-Jones)事後指控，巴恩希爾的裁示導致三名嫌犯延後被捕。

全案指控「格林郡警察、警察局長和兩名檢察官串謀隱瞞艾伯里的死亡長達近三個月，企圖包庇兇手」，求償超過100萬元。

艾伯里 警察 喬州

上一則

川普染疫還叫外賣 點了2大麥克+2麥香魚堡+1巧克力奶昔

下一則

全家七口拿槍 肯塔基州共和黨聯邦眾議員聖誕照惹議

延伸閱讀

NBA／太陽18連勝啦 保羅籲平常心 3日再戰勇士

NBA／太陽18連勝啦 保羅籲平常心 3日再戰勇士
NBA／終場前17秒被追平 籃網就靠強森這2球氣走尼克

NBA／終場前17秒被追平 籃網就靠強森這2球氣走尼克
助遊民募款40萬元淪騙局 新州男認罪

助遊民募款40萬元淪騙局 新州男認罪
NBA／控出肘非意外…史都華卯上詹皇 過來人格林相勸

NBA／控出肘非意外…史都華卯上詹皇 過來人格林相勸

熱門新聞

密州牛津高中校園爆槍擊增至4死。美聯社

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

2021-12-01 15:30
加州一住宅發現四名12歲以下的兒童和其外祖母遭槍殺，兒童的父親被警方逮捕。圖為鄰居在房子外相擁而泣。(美聯社)

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

2021-11-29 23:52
美國航空一名地勤人員拍下一名瓜地馬拉籍男子藏匿機上偷渡抵美，奇蹟生還的影片；圖為偷渡者被地勤人員發現。(取自IG)

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

2021-11-28 11:55
類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)是給手術後有劇烈疼痛的病人使用。（Getty Images）

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

2021-11-28 20:45
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，目前下落不明。(WDIV視頻截圖)

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

2021-12-03 15:59
加州開始放發新一輪紓困金。圖為州長紐森今年5月宣布加州經濟復甦計畫記者會，內容包括發放紓困金。(Getty Images)

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

2021-12-04 19:06

超人氣

更多 >
美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局
校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議