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失業金被追討 失聰工人怒告維吉尼亞州政府

編譯孫梁／綜合4日電
工作26年的雷伊(右)伸手謝謝助他討回公道的律師歐當尼爾(左)。(美聯社)
工作26年的雷伊(右)伸手謝謝助他討回公道的律師歐當尼爾(左)。(美聯社)

維吉尼亞州的布里斯托(Bristol)壓縮機廠2018年關閉後，工作26年的雷伊(Ernest Ray)申領到9000元失業補助，但維州就業委員會今年要求他將失業金全數退還，雷伊一怒之下將委員會告上法院。

面對疫情導致的失業救濟申請大增，維州就業委員會一年多來的應對與處理都備受爭議，被認為是尸位素餐和全國最差；然而州府的審計以及雷伊和其他人的控訴顯示，委員會的一系列問題其實在疫情爆發前便已存在，失業潮出現後才被曝光。

57歲的雷伊從小失聰，在壓縮機廠幹體力活，工友稱讚他誠實勤勞，手巧技高，數十年如一日。他的年薪3萬6000元，失業後可領24周補助，每周378元。但每周必須填表以顯示在找工作，而他又沒有電腦可用，便只好每周來回驅車60哩，去就業委員會填報。

雷伊的失業金2019年5月告罄，委員會讓他繼續報告仍在求職過程中，有一周他生病沒來報告，但給委員會出具了醫生證明。後來他接到委員會的通知，說他是身體有病失去了工作能力，而申請人必須是有能力工作才能領福利，因此之前給他的福利全是誤領，應當退還。

雷伊只會手語，看不懂委員會通知的內容，在接到通知三周後提出上訴，並附上醫生的證明，其中沒說他的工作能力喪失。

共和黨的候任州長楊金(Glenn Youngkin)在競選中發誓，他當選後將大刀闊斧地對就業委員會進行改革；州勞工廳長梅根·希利(Megan Healy)也認為，就業委員會存在管理不善以及怠政等問題，部分問題是結構性的。

疫情期間，委員會的失業金發放拖拉延宕，積壓成堆，現代化辦公的新技術拖延八年仍未完成，民眾申請失業金要通過寫信和打電話，但電話的回覆率僅為12%，致使委員會如今在法院面臨集體訴訟。

維州的失業福利金相對較少，能領到的人更少，領取率在全國倒數第三。

維州就業委員會的發言人拒絕對雷伊案做出說明；將於明年1月就職州長的楊金表示，對就業委員會進行改革是他上任後的首先要務，但他迄今尚未提出具體改革措施。

就業 失業金 維州

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