俄亥俄州醫師開過量止痛劑致死案 法官考慮撤告

俄亥俄州法官正在考慮是否撤銷俄亥俄州卡梅爾山醫療系統重症醫師胡塞爾(後)過量施用止痛劑致病患死亡的25項謀殺控告。(美聯社)

俄亥俄州 法官考慮是否撤銷俄亥俄州哥倫布地區卡梅爾山醫療系統(Columbus-area Mount Carmel Health System)重症醫師胡塞爾醫師(William Husel)過量施用止痛劑致病患死亡的25項謀殺控告案。

胡塞爾的辯護律師表示，委託人提供安寧治療，並非蓄意殺人，相關指控利基於不實陳述。

辯護律師團表示，胡塞爾開立的止痛藥芬太尼(fentany)劑量共約500毫克，不至於危害病患；律師指檢察官 誤導陪審團，罔顧其中一名病患曾施用更高劑量且安全無虞。

其中一名辯護律師拉皮杜斯(Jaime Lapidus)說：「問題在於大陪審團獲悉哪些事情，是否正確，是否知情錯誤(knowingly false)。」

大陪審團程序不公開，檢察官宣稱胡塞爾的辯護團隊無法證明大陪審團對被告的指控存在不當行為。

助理檢察官澤彥(David Zeyen)說：「這純粹只是他們對大陪審團的臆測。」

富蘭克林郡(Franklin County)法官霍爾布魯克(Michael Holbrook)表示，未來幾天將決定是否採納辯方動議撤銷此案，而若此案續審將訂明年2月開審。

46歲的胡塞爾不認罪，他原本服務的卡梅爾山醫療系統發現他開立過量止痛藥給36名病患，導致這些病患在數年內逝世，但檢方對胡塞爾的指控內容僅涉及約500毫克的芬太尼。

梅爾山醫療系統已與至少17位受害患者家屬和解，總額逾1700萬元，但部分家屬仍未撤告。