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淫魔艾普斯坦曾赴白宮 會晤柯林頓17次 1天甚至訪2次

編譯潘勛／綜合2日電
白宮訪客日誌顯示，前總統柯林頓就任前三年間，淫魔艾普斯坦受邀造訪白宮至少17次。(美聯社)
白宮訪客日誌顯示，前總統柯林頓就任前三年間，淫魔艾普斯坦受邀造訪白宮至少17次。(美聯社)

白宮訪客日誌顯示，前總統柯林頓就任前三年間，淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)便受邀造訪白宮至少17次，停留白宮地點大多在西廂，意味他會見的很有可能便是柯林頓本人。

「每日郵報」2日報導，據白宮訪客日誌，2019年在監獄自殺的艾普斯坦在柯林頓1993年就職一個月，便首度前往白宮；另外柯林頓就職前三年間，艾普斯坦在14個不同日子來到白宮，甚至同一天來兩次，參與三個不同活動。

白宮訪客日誌顯示，邀請艾普斯坦來白宮的是柯林頓政府的某些高官及助理，其中一人後來還當上財政部長。

檔案另揭露艾普斯坦來白宮，大多前往西廂，很有可能是會見柯林頓；訪客日誌的紀錄，讓柯林頓與艾普斯坦的交情再受關注；柯林頓離職後，曾搭乘艾普斯坦的「幼齒快線」(Lolita Express)私人噴射客機幾十次。

艾普斯坦被捕後於2019年在獄中上吊自殺，當時柯林頓宣稱，自己對朋友艾普斯坦犯下的駭人罪行「一無所知」。

艾普斯坦2006年被捕時，他的罪行尚未廣為周知；每日郵報指出，艾氏白宮行應該就發生在他情婦季斯蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell) 1994到2004年替他招募未成年少女的這段期間；這個時間段，犯下性侵未成年人罪的艾普斯坦似乎愈來愈受到柯林頓總統的信任。

柯林頓1992年總統選舉擊敗老布希，四年後連任成功，成為美國史上最成功的民主黨籍總統之一；同一時間，艾普斯坦確立自己財務經理人地位。

報導稱柯林頓是貧賤出身而發跡的人，會與艾普斯坦過從甚密，原因在艾普斯坦也是同樣的出身；據說艾普斯坦曾對朋友們說，自己投資於人脈，不管是科學界還是政界的人。

每日郵報稱是靠資訊自由法(FOIA)向柯林頓總統圖書館取得白宮訪客日誌，得知白宮1993年2月25日首邀艾普斯坦來訪；發邀請函的人具名為「魯賓」(Rubin)，接待地點在西廂；當時白宮最有名的魯賓就是擔任國家經濟委員會主席的羅伯特‧魯賓(Robert Rubin)，魯賓後來受柯林頓賞識，1995年獲拔擢為財政部長。

每日郵報要求採訪柯林頓的發言人，對方尚無回應。

艾普斯坦 柯林頓 白宮

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