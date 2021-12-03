密州高中濫殺案 校方早發現異狀、約談兇嫌父母

由於使用父親買的槍作案，檢察官正在考慮是否起訴密西根高中槍案兇嫌柯朗伯利的父母。圖為柯朗伯利(中)1日以視訊方式過堂。(美聯社)

密西根州牛津高中濫殺案奪走四條年輕的生命，警方表示，案發前一天，兩位老師發現行凶的15歲學生柯朗伯利（Ethan Crumbley）行跡「令人擔憂」，學校兩度開會討論，其中一次這名殺人嫌犯的父母也參加；由於兇嫌使用的槍枝屬於其父母，檢方也考慮對其父母提出控罪。

奧克蘭 郡警長博查德（ Michael Bouchard）說，柯朗伯利班上一名女生周一聽到也看到「讓她感到很不安」的事情；學校立刻開了一場心理輔導會，並在電話中留話給柯朗伯利的父母親。

周二事發前數小時，另一位老師也看到柯朗伯利的「大家都感到不安」的行為，學校把柯朗伯利帶到辦公室開會，也把他父母請來，但決定「他可以回課堂上課」。

接著，嫌犯就從廁所裡開槍，狡猾地穿過走廊，見到學生和教室裡的人就開槍，演出2018年以來美國高中以下學校最悲慘的槍殺案；這也是8月1日迄今，美國發生的第32件校園槍擊案。

布夏爾不願透露老師們擔心的行為到底是甚麼，但表示，學校未讓警方知道開了兩次會，更未告訴警方有令人擔心的言行這回事。

調查人員從嫌犯的手機看到兩則影音檔，案發前夜錄下的，嫌犯明白表示要到學校開槍殺人；作案武器則是案發前四天由嫌犯的爸爸買的手槍。

奧克蘭郡檢察官凱倫麥當納德2日表示，她正在考慮是否連嫌犯父母一併起訴，3日中午可望宣布。

她引述槍枝擁有法的內容指出，妥善保管槍枝、槍彈分開放，都是擁槍者的法律責任。

法庭呈現的監視錄影顯示，柯朗伯利背著背包，一分鐘後，離開廁所時，手裡拿著手槍，他在廁所就開始開槍，學生們紛紛躲避，他走到走廊往教室裡開槍，走廊上來不及躲開的學生也是他射殺的對象，四、五分鐘後，他又走到另一個洗手間。

錄影帶顯示，槍手對準受害人的頭或胸部開槍；警察 趕到時，他把槍放下，向警方投降。

法官排定12月13日聽審犯案動機，12月20日舉行初步檢驗庭。嫌犯目前被拘禁在奧克蘭郡監獄 。