我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國將延長大眾運輸口罩令 至明年3月中

美國首例Omicron 舊金山華裔醫師邱華彥定序

在沃爾瑪踩到釘子致截肢 女獲賠1000萬

編譯孫梁／綜合1日電

使用輪椅六年的艾普爾·瓊斯(April Jones)將沃爾瑪(Walmart)告上法院，她2015年在沃爾瑪店內踩上一個貨板上的釘子，結果鞋底穿透並刺傷腳面，到醫院診治但傷口感染，她先後做過三次截肢術，最後失去大部分右腿；南卡羅來納州佛羅倫斯郡(Florence)陪審團1日裁決瓊斯應獲賠1000萬元，作為她過去和未來的醫療費

瓊斯的律師感謝陪審團的裁決，表示裁決向沃爾瑪傳遞的訊息是：只要佛羅倫斯郡一個人受到傷害，公司就要負責到底；瓊斯表示，1000萬元賠償將用來安裝家庭輪椅通道、購買義肢和用作醫療費。

沃爾瑪公司向法院提出動議，表示「我們盡力保證顧客的購物環境安全，並讚賞陪審團的工作精神，但不認為陪審團的裁決有足夠的證據」。

瓊斯2015年6月26日在沃爾瑪店內踩上釘子後感覺疼痛難忍，告知店員後去看急診，醫生打過破傷風針並開了抗生素；她數日後再看醫生，結果被告知右腳的一個腳趾頭感染，需要截肢；術後醫生又說，更多的腳趾頭還需截掉。

醫生建議瓊斯截掉部分右腳，但她拒絕，隨後開始看專科醫生，請家護每天上門照料。她八個月後一次受傷，發現右腳變黑；到醫院就醫後，結果是右腿自膝蓋以上截肢；瓊斯截肢後住院一周，又接受近一個月的康復治療。

瓊斯控訴說，受傷和截肢使她失去生活樂趣，性格也隨之改變，坐上輪椅她無法含飴弄孫，也不能去教堂，「坐上輪椅，想和孫子去迪士尼的願望也實現不了」。

但沃爾瑪的律師質疑陪審團的裁決，認為瓊斯不能證明是沃爾瑪把釘子放在地板上，而且公司也不知道地板上有釘子，況且刺在她腳上的釘子太短，不能用在貨板上。

沃爾瑪 醫療費 南卡羅來納州

上一則

聯邦新規上路 債主可透過社群媒體討債

下一則

哥大與長老會醫院 7150萬與狼醫79名受害者和解

延伸閱讀

在沃爾瑪踩到釘子 南卡女被迫截肢 獲賠1000萬元

在沃爾瑪踩到釘子 南卡女被迫截肢 獲賠1000萬元
喬治亞州商會支持坎普競選連任州長

喬治亞州商會支持坎普競選連任州長
場邊人語／找到漏洞 致勝行動

場邊人語／找到漏洞 致勝行動
82歲妻羞曝和小46歲夫「美滿床事」遭疑內情不單純

82歲妻羞曝和小46歲夫「美滿床事」遭疑內情不單純

熱門新聞

密州牛津高中校園爆槍擊增至4死。美聯社

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

2021-12-01 15:30
美國航空一名地勤人員拍下一名瓜地馬拉籍男子藏匿機上偷渡抵美，奇蹟生還的影片；圖為偷渡者被地勤人員發現。(取自IG)

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

2021-11-28 11:55
一列美鐵班車抵佛蒙特州，旅客並非人人戴口罩；佛蒙特州疫苗覆蓋率高達73%，但單日新增確診量激增。（美聯社）

全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升

2021-11-25 21:31
加州一住宅發現四名12歲以下的兒童和其外祖母遭槍殺，兒童的父親被警方逮捕。圖為鄰居在房子外相擁而泣。(美聯社)

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

2021-11-29 23:52
類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)是給手術後有劇烈疼痛的病人使用。（Getty Images）

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

2021-11-28 20:45
舊金山市長布里德1日舉行記者會，通報舊金山發現的全美首例新冠變種Omicron病例。（網路截圖）

舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna

2021-12-01 16:07

超人氣

更多 >
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬
嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪