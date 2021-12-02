我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國將延長大眾運輸口罩令 至明年3月中

美國首例Omicron 舊金山華裔醫師邱華彥定序

哥大與長老會醫院 7150萬與狼醫79名受害者和解

編譯林梅婕／綜合1日電
前婦產科醫師哈登遭70多名病患指控性侵。圖為聯邦紐約南區檢察官史特勞斯2020年11月記者會宣布逮捕哈登。(美聯社)
前婦產科醫師哈登遭70多名病患指控性侵。圖為聯邦紐約南區檢察官史特勞斯2020年11月記者會宣布逮捕哈登。(美聯社)

前婦產科醫師哈登(Robert Hadden)曾被70多名病患指控性侵，受害者還包括華裔2020年民主黨總統參選人楊安澤的妻子盧艾玲(Evelyn Yang)；他所屬的哥倫比亞大學(Columbia University)和紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian Hospital)1日發出聯合聲明，宣布與受害者達成和解，賠償總金額高達7150萬元。

前婦產科醫師哈登遭70多名病患指控性侵。(聯邦紐約南區檢方)
前婦產科醫師哈登遭70多名病患指控性侵。(聯邦紐約南區檢方)

哈登過去曾服務於哥大旗下的醫療機構和紐約長老會醫院，假借職務名義對首次懷孕或產檢經驗不足的孕婦下手；根據聲明，賠償的對象多達79人，但仍有數十名患者的訴訟尚未達成和解。

事實上，早在2014年，紐約州檢察官就向哈登提出性侵等多項指控，當時受害者共六名女性；2016年哈登對「三級性行為犯罪」及「強行接觸」兩項罪名認罪，但認罪協議中未載明需要服刑，並且將他的性侵罪名將級至最低程度，故未被列入紐約州的性犯罪者線上名單。

2020年9月，檢察官再度根據六起性侵案件向哈登提出指控，受害者甚至是來自紐約州以外的人；而這次的指控中，檢察官提及哈登在1993年至2012年間性侵「數十名女性，包括多名未成年」，卻不曾為這些罪行付出代價。

今年7月由聯邦檢察官向哈登提出新的指控，每項罪名最多可面臨20年的刑責，加總高達120年；檢察官痛批哈登「在這20年來一直打著產檢的幌子招搖撞騙，最後還性侵得逞」，不過這次哈登否認了所有指控。

去年還在參加民主黨總統初選的楊安澤，他的妻子盧艾玲接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，揭露自己也曾受到哈登性侵的瘡疤，當時她並沒有向家人傾訴，深怕丈夫覺得是她自己的過錯；不過事後楊安澤為妻子的正義揭發表示自豪，痛批哈登應入獄服刑。

2020年9月曼哈頓地區檢察官表示將針對哥大處理哈登案的過程進行調查，但目前尚未對哥大提起任何指控。

哥倫比亞大學歐文醫療中心(Irving Medical Center)副總裁唐娜‧林恩(Donna Lynne)在聲明中表示：「每位患者在就診時都應該感到安全，並且獲得尊重和有尊嚴的對待；哈登的罪行已違背這些原則，我們深感抱歉。」

性侵 檢察官 紐約州

上一則

在沃爾瑪踩到釘子致截肢 女獲賠1000萬

延伸閱讀

NBA／終場前17秒被追平 籃網就靠強森這2球氣走尼克

NBA／終場前17秒被追平 籃網就靠強森這2球氣走尼克
NBA／柯瑞三分球紀錄 唯有自己可以超越自己

NBA／柯瑞三分球紀錄 唯有自己可以超越自己
NBA／字母哥撇不和哈登傳聞 「我家高掛他球衣」

NBA／字母哥撇不和哈登傳聞 「我家高掛他球衣」
NBA／澄清與哈登沒不合 「字母哥」秀家中球衣收藏為證

NBA／澄清與哈登沒不合 「字母哥」秀家中球衣收藏為證

熱門新聞

密州牛津高中校園爆槍擊增至4死。美聯社

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

2021-12-01 15:30
美國航空一名地勤人員拍下一名瓜地馬拉籍男子藏匿機上偷渡抵美，奇蹟生還的影片；圖為偷渡者被地勤人員發現。(取自IG)

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

2021-11-28 11:55
一列美鐵班車抵佛蒙特州，旅客並非人人戴口罩；佛蒙特州疫苗覆蓋率高達73%，但單日新增確診量激增。（美聯社）

全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升

2021-11-25 21:31
加州一住宅發現四名12歲以下的兒童和其外祖母遭槍殺，兒童的父親被警方逮捕。圖為鄰居在房子外相擁而泣。(美聯社)

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

2021-11-29 23:52
類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)是給手術後有劇烈疼痛的病人使用。（Getty Images）

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

2021-11-28 20:45
舊金山市長布里德1日舉行記者會，通報舊金山發現的全美首例新冠變種Omicron病例。（網路截圖）

舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna

2021-12-01 16:07

超人氣

更多 >
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬
嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪