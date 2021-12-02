哥大與長老會醫院 7150萬與狼醫79名受害者和解

前婦產科醫師哈登遭70多名病患指控性侵。圖為聯邦紐約南區檢察官史特勞斯2020年11月記者會宣布逮捕哈登。(美聯社)

前婦產科醫師哈登(Robert Hadden)曾被70多名病患指控性侵 ，受害者還包括華裔2020年民主黨總統參選人楊安澤的妻子盧艾玲(Evelyn Yang)；他所屬的哥倫比亞大學(Columbia University)和紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian Hospital)1日發出聯合聲明，宣布與受害者達成和解，賠償總金額高達7150萬元。

前婦產科醫師哈登遭70多名病患指控性侵。(聯邦紐約南區檢方)

哈登過去曾服務於哥大旗下的醫療機構和紐約長老會醫院，假借職務名義對首次懷孕或產檢經驗不足的孕婦下手；根據聲明，賠償的對象多達79人，但仍有數十名患者的訴訟尚未達成和解。

事實上，早在2014年，紐約州檢察官 就向哈登提出性侵等多項指控，當時受害者共六名女性；2016年哈登對「三級性行為犯罪」及「強行接觸」兩項罪名認罪，但認罪協議中未載明需要服刑，並且將他的性侵罪名將級至最低程度，故未被列入紐約州的性犯罪者線上名單。

2020年9月，檢察官再度根據六起性侵案件向哈登提出指控，受害者甚至是來自紐約州以外的人；而這次的指控中，檢察官提及哈登在1993年至2012年間性侵「數十名女性，包括多名未成年」，卻不曾為這些罪行付出代價。

今年7月由聯邦檢察官向哈登提出新的指控，每項罪名最多可面臨20年的刑責，加總高達120年；檢察官痛批哈登「在這20年來一直打著產檢的幌子招搖撞騙，最後還性侵得逞」，不過這次哈登否認了所有指控。

去年還在參加民主黨總統初選的楊安澤，他的妻子盧艾玲接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，揭露自己也曾受到哈登性侵的瘡疤，當時她並沒有向家人傾訴，深怕丈夫覺得是她自己的過錯；不過事後楊安澤為妻子的正義揭發表示自豪，痛批哈登應入獄服刑。

2020年9月曼哈頓地區檢察官表示將針對哥大處理哈登案的過程進行調查，但目前尚未對哥大提起任何指控。

哥倫比亞大學歐文醫療中心(Irving Medical Center)副總裁唐娜‧林恩(Donna Lynne)在聲明中表示：「每位患者在就診時都應該感到安全，並且獲得尊重和有尊嚴的對待；哈登的罪行已違背這些原則，我們深感抱歉。」