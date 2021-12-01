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輪椅男偷東西 拒歸還 亞州警開9槍擊斃他被開除

編譯盧炯燊／綜合1日電
亞利桑納州警察試圖阻止一個坐輪椅的店鋪盜竊男子時，爆發衝突。(取材自CBS)
亞利桑納州警察試圖阻止一個坐輪椅的店鋪盜竊男子時，爆發衝突。(取材自CBS)

亞利桑納州土桑市(Tucson)一名警察試圖阻止一個坐輪椅的店鋪盜竊男子時，從背後向他連開九槍，導致該名男子死亡，涉案警察現已被革職及接受調查。

事發於周一(11月29日)，根據監控視頻顯示，61歲的理查茲(Richard Lee Richards)坐著電動輪椅，先到沃爾瑪盜竊了一個工具箱，當店員發覺時要求他出示收據，但理查茲亮出一把刀說「這就是收據」；他離去之後，店員報警。

來源：CBS

當理查茲正準備進入五金店Lowe's時，一名休班時在沃爾瑪當兼職保安的警察雷明頓(Ryan Remington) ，一直在停車場尾隨著他，同時要求增援。

此時一名女警泰勒(Stephanie Taylor)趕至，兩人一起要求當時仍手裡拿著刀的理查茲停下來不要進入Lowe's。

當泰勒要求理查茲停下時，雷明頓開槍，從他身上的攝像機所錄得片段可看到，雷明頓從理查茲背部及側面共開了九槍；理查茲從輪椅摔下來後，雷明頓仍把中槍倒地的理查茲戴上手銬。

有關視頻在社交媒體公開後引起極大爭議。

雷明頓在土桑警察局已任職四年，事發後遭革職；局長馬格努斯(Chris Magnus)指雷明頓使用致命武力，明顯違反了警局政策。

市長羅梅羅 (Regina Romero)也指雷明頓的行為「不合情理且站不住腳」，檢察官辦公室已展開調查。雷明頓的律師在聲明表示，儘管其當事人也有電擊槍，但當時因輪椅阻隔而無法使用，加上彼此距離太近，雷明頓擔心有危險才開槍。

警察 沃爾瑪 亞利桑納州

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