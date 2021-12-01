沃爾瑪誣告偷竊 阿拉巴馬州婦人獲賠210萬

沃爾瑪(Walmart)被判錯誤指控一名婦人偷竊，須賠償210萬元。(美聯社)

阿拉巴馬州 莫比爾郡(Mobile County)巡迴法院陪審團29日裁定，遭沃爾瑪 (Walmart)錯誤指控在店內偷竊的婦人，將獲得210萬元賠償。

根據法院紀錄，住在阿拉巴馬州賽米斯(Semmes)的婦人萊絲莉‧納爾斯(Lesleigh Nurse)指出，2016年11月間，她帶著已經結帳完畢的物品準備離開沃爾瑪分店時被攔下。她向店員表示，已使用自助結帳(self-checkout)服務為購買商品付款，但機器一度故障，顯示螢幕卡住不動。

納爾斯的說詞並未獲得沃爾瑪店員採信，後來納爾斯因涉嫌偷竊而遭逮捕。納爾斯遭控偷竊案在一年後獲得撤銷，但她後來收到一家位於佛羅里達州 的律師事務所來函告知，如果不繳200元做為和解金，將面臨沃爾瑪提告民事訴訟。

納爾斯指出，200元的金額遠遠超過她遭到沃爾瑪錯誤指控的偷竊價格。

莫比爾郡檢察官基爾勃恩(Vince Kilborn)2018年起訴沃爾瑪，指控沃爾瑪涉嫌利用阿拉巴馬州州法漏洞，向涉嫌偷竊的民眾索取金錢，但其中某些民眾其實是遭到錯誤指控。

法院紀錄顯示，證人向法院提供證詞指出，沃爾瑪在兩年間，靠著向涉嫌偷竊的民眾索償，就獲得了數百萬元收入。沃爾瑪律師則向法院表示，所有行為都是根據阿州法律規定。

對於陪審團裁定沃爾瑪應賠償納爾斯210萬元，沃爾瑪發言人則表示，判決結果與證據不符，沃爾瑪將上訴。