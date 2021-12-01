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密西根州15歲高中十年級學生校園持槍狂射 3死8傷

特派員黃惠玲／綜合報導
密西根州奧克蘭郡牛津高中11月30日下午發生校園槍擊案，導致三名學生身亡，八人受傷。圖為家長帶領學生離開。(美聯社)
密西根州奧克蘭郡牛津高中11月30日下午發生校園槍擊案，導致三名學生身亡，八人受傷。圖為家長帶領學生離開。(美聯社)

密西根州奧克蘭郡(Oakland County)牛津高中(Oxford High School)11月30日下午發生校園槍擊案，該郡副警長麥卡貝(Michael G. McCabe)表示，一名15歲的該校高中十年級學生，持半自動手槍在校園狂射，導致兩名分別為14歲、17歲的女學生，以及一名16歲男學生中彈身亡。槍手已當場被捕。

該槍擊案還有八人受傷，該校教師也在受傷者名單中。目前有兩名傷者正在接受手術，情況仍不明，其他受傷者情況穩定，分別在三處醫院接受救治。

麥卡貝表示，槍擊案發生在下午12時50分左右；槍手開了約15到20槍，兇嫌目前關押在龐帝亞克市的兒童村(Childrens' Village)；他說，槍手行使了「保持沉默」的權利，並要求律師到場；警方也須獲得家長許可，才能對未成年人訊問，但現階段警方還未獲許可。

警方在下午12時51分接獲911報案電話，槍擊案發生後，911至少接到100通相關報案。

他說，槍手為就讀該校十年級的15歲男生，警方到場後，約五分鐘將槍手制伏逮捕，奧克蘭郡警長辦公室說，警方繳獲了據信為槍手行凶時使用的手槍，目前判定槍手為單獨行動。

牛津高中位於底特律市以北約45分鐘車程。

槍擊案發生後，所有被疏散的學生均安置在學校附近的商店，以便等待與親屬團聚。

牛津高中發布了一項聲明，證實了槍擊事件，並表示「奧克蘭郡治安部門已控制現場」，且該校師生均已系統性疏散到附近的Meijer超市，並等待家人接走。

密西根州奧克蘭郡牛津高中11月30日下午發生校園槍擊案，導致三名學生身亡，八人受...
密西根州奧克蘭郡牛津高中11月30日下午發生校園槍擊案，導致三名學生身亡，八人受傷。圖為家長聞訊趕到後與孩子擁抱。(美聯社)

17歲的牛津高中女學生特本恩(Catherine Tebben)說，槍擊案發生時，她剛好吃完午餐，正要走去教室上課，突然看到很多同學在奔跑，接著就聽到槍聲，「我跑的時候，看到地板到處都是血」。

正在明尼蘇達州訪問的拜登總統，從白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)處得知牛津校園槍擊事件。他當天下午發表談話表示，「我的心與那些承受失去親人悲痛的家庭同在」，他說，整個社區現在都處於震驚狀態。

密州州長惠特默(Gretchen Whitmer)傍晚加入麥卡貝的記者說明會時說，「這是每個家長的噩夢」。她表示，這是一場無法想像的悲劇，「我希望我們都能振作起來，擁抱這些家庭」。

密西根州奧克蘭郡牛津高中11月30日下午發生校園槍擊案，導致三名學生身亡，八人受...
密西根州奧克蘭郡牛津高中11月30日下午發生校園槍擊案，導致三名學生身亡，八人受傷。圖為警方在校門口警戒。(Getty Images)

槍擊 奧克蘭 911

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