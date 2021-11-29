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淫魔艾普斯坦案大戲登場 名媛女友出庭自辯

編譯林梅婕／綜合28日電
已故淫魔富豪艾普斯坦案將在周一開審，他的女友、英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾將出庭。(美聯社)
已故淫魔富豪艾普斯坦案將在周一開審，他的女友、英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾將出庭。(美聯社)

已故淫魔富豪艾普斯坦女友、英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)涉嫌協助販賣未成年少女進行性交易，全案於29日在曼哈頓聯邦法院開庭；華盛頓郵報(WP)指出，陪審團成員共12人及六名候補成員。

據稱，麥斯威爾替艾普斯坦培養許多未成年少女，供她們四處奢華旅遊並購買昂貴的奢侈品，藉此引誘少女上鉤後剝削她們；而且麥斯威爾還被指控親手虐待其中一些少女。

2020年7月麥斯威爾因串謀、偽證、誘拐及運送未成年少女從事性交易被捕，自此一直受到拘留；但她自始至終堅稱自己無罪，且聲稱在居留期間受到不公平和惡劣的對待。

2019年被關在曼哈頓知名獄所「大都會懲教中心」(Metropolitan Correctional Center)的艾普斯坦突然身亡，警檢判定為自殺。

麥斯威爾的父是英國著名媒體企業家羅伯特‧麥斯威爾(Robert Maxwell)，她在90年代與艾普斯坦開始交往。

全國公共廣播電台(NPR)的報導指出，辯方律師將持續主打麥斯威爾早已被輿論定罪的形象，聲稱是受到艾普斯坦犯行的波及，堅持「麥斯威爾無法受到公平審判」的說法。

屆時開庭將至少有四名案發時仍未成年的受害女子出庭作證，指控麥斯威爾。

已故淫魔富豪艾普斯坦案將在周一開審，他的女友、英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾將出庭。圖...
已故淫魔富豪艾普斯坦案將在周一開審，他的女友、英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾將出庭。圖為曼哈頓南區聯邦檢察官去年7月公布兩人的照片。(美聯社)

不過最引人注目的一名受害者維吉尼亞‧吉佛瑞(Virginia Giuffre)將不會出庭，吉佛瑞曾表示自己在17歲時不只一次遭英國女王次子、約克公爵安德魯王子(Prince Andrew)性侵，而過程正是透過艾普斯坦與麥斯威爾作為仲介。

吉佛瑞也自白曾被要求與前新墨西哥州州長李察遜(Bill Richardson)發生性關係，但無論是安德魯王子或李察遜皆矢口否認。

據美聯社報導，對於安德魯和麥斯威爾的指控將不在這次審判的範疇中，但李察遜是否會被要求傳喚出庭作證尚不清楚。

檢方表示，他們已查扣麥斯威爾的聯絡資訊做為調查的重要工具；艾普斯坦與麥斯威爾遊走在名人圈多年，過去有關其他名人是否涉嫌與未成年發生性交易的傳聞未曾減少。

全案審判時間預計六周，麥斯威爾是否還有其他共犯將待審判結果公諸於世。

艾普斯坦 英國女王 曼哈頓

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