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藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

編譯柯立偉／綜合27日電 
美國航空一名地勤人員拍下一名瓜地馬拉籍男子藏匿機上偷渡抵美，奇蹟生還的影片；圖為偷渡者被地勤人員發現。(取自IG)
美國航空一名地勤人員拍下一名瓜地馬拉籍男子藏匿機上偷渡抵美，奇蹟生還的影片；圖為偷渡者被地勤人員發現。(取自IG)

一名瓜地馬拉籍的男子為偷渡來美，藏進一架於27日上午自瓜地馬拉市飛往佛羅里達州邁阿密的美國航空(AA)航班起落架中，直至該架航班於上午10時抵達邁阿密機場停靠空橋後，才被地勤人員發現。該名男子在飛行途中挺過約華氏零下80度的低溫及約地面平均氣壓一半的低壓環境奇蹟生還，目前已送往邁阿密醫院治療。

美國航空一名地勤人員拍下這名男子被發現的影片，但因擔心工作受到影響而拒絕透露身分，不過仍將其所拍下的影片分享給當地媒體「Only in Dade」。Only in Dade則將這段影片公布在Instagram上；該媒體記者瓦斯奎茲(Dan Vasquez)表示，很難想像有人能熬過如此低溫低壓的環境。

美國航空一名地勤人員拍下一名瓜地馬拉籍男子藏匿機上偷渡抵美，奇蹟生還的影片。(取...
美國航空一名地勤人員拍下一名瓜地馬拉籍男子藏匿機上偷渡抵美，奇蹟生還的影片。(取自IG)

美國移民及海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement)未就此事發表評論，但美國航空對此一事件發布聲明稿指出：「目前該架航班的機組人員正以安全因素為由接受聯邦政府詢問，本公司將全力配合政府調查」；瓜地馬拉民航局發言人歐羅斯科(Samuel Orozco)則說：「此事件正在調查中，本局暫時不予置評。」

由於瓜地馬拉腐敗的政治及動盪的政局，該國一直以來有大量人潮偷渡來美；來自瓜國的無證移民人數在2019年達到高峰，是美國南部無證越境移民的主要來源之一。丕優(Pew)民調中心數據顯示，今年偷渡來美人數最多的國家是墨西哥，其次依序為宏都拉斯、瓜地馬拉、薩爾瓦多。

事實上，不論來源國為何，多數移民多選擇以陸路方式經美墨邊境抵美，搭飛機偷渡風險過高，成功率也極低；聯邦航空管理局(FAA)就表示，自1947年以來，全球一共錄下129名試圖以飛機或輪船偷渡至其他地區的案例，但高達78%的偷渡者在航行途中死亡。

偷渡 美國 移民

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