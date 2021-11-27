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北卡羅來納州購物城黑五槍響 多人受傷

編譯林梅婕／綜合26日電
北卡羅來納州一處購物城在黑五當天發生槍擊案，三人中槍、還有其他人受傷。(取自WYFF電視畫面)
北卡羅來納州一處購物城在黑五當天發生槍擊案，三人中槍、還有其他人受傷。(取自WYFF電視畫面)

北卡羅來納州杜倫(Durham)南點街購物城(The Streets at Southpoint mall)在黑色星期五當天發生槍擊案，三人中槍、還有其他人受傷，但目前並未傳出任何人死亡。

杜倫區警察局局長派翠絲‧安德魯斯(Patrice Andrews)表示，幾名警察在26日下午到南點街購物城執勤；案發時警察也聽見槍響，立刻請求支援；隨後警察到場時，發現已有三人中槍受傷，而衝突始於兩群原本就互相認識的人馬。

此外，還有一名十歲兒童遭彈跳的子彈擊中，不過未被擊中要害，隨即被送往醫院急救；對此安德魯斯呼籲：「發生在這座城市的槍擊必須立刻停止。」

據稱，大多涉案成員在案發後都已逃離現場，不過其中一人被拘留，警方也在現場發現一把槍；案發當天為黑色星期五，購物城人滿為患，但事後所有客人被疏散；為協助調查，購物城當天關閉，直到27日才會恢復營業，警方也在推特上公開表示：「購物城目前並未受到更進一步的威脅。」

警察也持續訊問目擊證人，一名男子哈靈頓(Darian Harrington)表示，當時他正要拿鞋子去給專人清理，「突然群眾開始逃竄，我沒有想太多，只有先僵住不動」，接著不遠處就傳出連環槍響。

「我立刻衝向第一個離我最近的出口，」哈靈頓形容：「我看到人群開始從四面八方湧上。」

另一名目擊者海德莉‧康諾(Hadley Connell)也聲稱，她和未婚夫原本在二樓的美食廣場用餐，「槍聲響起後，每個人都開始尖叫、奔跑，然後互相推擠；'當時有保全人員似乎比較掌握情勢，協助指引我們離開。」

還有一名購物城員工指出，案發地點距離自己當時所在處很近，他總共聽見六聲槍響，但無法立刻辨別槍聲來自何方。

警察 黑色星期五 槍擊

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