密西根州立大學兄弟會21歲亞裔生 疑似醉死

密西根州立大學Pi Alpha Phi兄弟會新吸收的21歲學生阮發20日凌晨在學校附近疑似喝醉倒地而亡，校方決定暫停該社團運作。(取材自臉書)

密西根州立大學Pi Alpha Phi兄弟會 新吸收的21歲亞裔 學生阮發(Phat Nguyen，音譯)本月20日凌晨在學校附近疑似喝醉倒地死亡，校方決定暫停該社團運作。

警方凌晨2時趕至阮發等人倒地不省人事現場時，先對已沒呼吸的他急救，但救不醒，當場宣布死亡；另四名同學被送到蘭興市(Lansing)麻雀醫院(Sparrow Hospital)，經治療後已出院。

東蘭興市(East Lansing)警察局發布初步調查報告說，喝酒過多可能是本案一大因素。

五人倒地處在校園外兄弟會附近，警方表示，要等驗屍與驗毒報告出爐，才能確認死因。

Pi Alpha Phi兄弟會1929年由六名柏克萊加州大學 (UCB)男學生創建，是美國各大學裡面，歷史最悠久的亞裔兄弟會。

密州大發言人歐爾森(Dan Olsen)說，校方對這不幸消息甚感哀傷，謹向死者及其家人致哀；同時，學校已暫停該社團，不得再招募新人，也不得舉辦任何活動。

Pi Alpha Phi全國理事會也說，密州大已暫停該校分會社團權力，待查明上周末事故原因後，再進一步決定。

該兄弟會19日才在臉書上宣布阮和另四名學生為最新成員，第二天就發生不幸。