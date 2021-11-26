冤獄43年 62歲男獲「無辜計畫」捐款近百萬元

冤獄長達43年的史崔克蘭(中)本月23日從監獄獲釋後，在律師陪同下會見媒體；他的支持者在網路替他發動募款，已募得超過98萬元。(美聯社)

62歲男子史崔克蘭(Kevin Strickland)坐冤獄長達43年後，本周稍早終於獲得清白。破萬名網友踴躍響應「中西部無辜計畫」(Midwest Innocence Project)在GoFundMe 募款平台為史崔克蘭發動的網路捐款，善款金額已超過98萬元。

1979年，在一起三人死亡的命案中，史崔克蘭被法院裁定一項蓄意謀殺罪(capital murder)、兩項二級謀殺罪均罪名成立，判處50年有期徒刑，不得假釋。然而，史崔克蘭始終堅稱自己並沒有殺人。

23日上午，密蘇里州 上訴法院資深法官魏爾希(James Welsh)裁定，史崔克蘭所有罪名全數撤銷。史崔克蘭在密蘇里州卡麥隆(Cameron)西密蘇里懲戒所服刑數十年後，終於能夠恢復自由。

根據美國 國家免除罪刑登記(National Registry of Exonerations)，史崔克蘭創下密蘇里州史上坐冤獄最久的紀錄，也是全美坐冤獄時間最長的受刑人之一。

根據密蘇里州州法，史崔克蘭並不符合冤獄賠償資格。密蘇里州州法規定，只有經過DNA檢測證明清白的受刑人，可以獲得坐牢一天獲賠50元的賠償。

為了協助史崔克蘭出獄之後能夠重新過生活，「中西部無辜計畫」今夏在GoFundMe募款平台發動網路捐款，目標為7500元。截至25日晚間為止，累計捐款金額已來到98萬5000多元，共有1萬4200多人捐款。

史崔克蘭說，23日在獄中看電視連續劇時，從新聞快報裡得知自己獲釋的消息。離開監獄之後，史崔克蘭第一件是便是前往母親墳前致意。

史崔克蘭24日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，來到母親長眠之地，想到母親臨終之前自己不曾有機會探視，就忍不住掉下眼淚，「我根本沒犯罪，被他們宣判有罪的時候，我也曾如此流淚」。