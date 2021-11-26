白人演員怪腔仿亞裔口音涉歧視 新片「甘草披薩」挨轟

本周末推出的新片「甘草披薩」上映前引發歧視亞裔的批評。圖為該片宣傳海報。(取自影片官網)

曾以「心靈角落」(Magnolia)獲柏林影展金熊獎的好萊塢知名導演保羅‧安德森(Paul Thomas Anderson)，最新作品愛情喜劇片「甘草披薩」(Licorice Pizza)感恩節周末在北美地區首映；片中出現白人餐廳老闆角色以怪腔怪調模仿亞裔 口音對日本 妻子說話橋段，讓該片在26日上映前遭批評帶有散布仇視亞裔的種族歧視 。

「甘草披薩」以1970年代加州聖費南多谷(San Fernando Valley)為背景，描述一對青少年情侶的戀愛故事；男主角古柏‧霍夫曼(Cooper Hoffman)的父親是已故奧斯卡影帝菲利浦‧西摩‧霍夫曼(Philip Seymour Hoffman)，演員陣容還包括布萊德利‧庫柏(Bradley Cooper)、奧斯卡影帝西恩‧潘(Sean Penn)等。

雖然該片獲得正面影評，但新片試映會後卻在社群網站出現批評聲浪，劇中白人男子的角色引發種族歧視爭議；身為餐廳老闆的白人企業家，與日本妻子說話時故意模仿亞裔口音，後來與也是日本人的第二任妻子講話，又刻意模仿亞裔腔調。

影評人戴娜‧史蒂文斯(Dana Stevens)在網路雜誌Slate專欄撰文寫道，「甘草披薩」雖然很好看，但並不是每個環節的故事安排都成功，「白人餐廳老闆與兩任日本妻子談話，用意在於凸顯這個角色的種族歧視，不過笑話本身卻很傷人」。

播客節目「文化關聯」(Culturally Relevant)主持人陳大衛(David Chen，音譯)在推特發文指出，「電影開始後不久，一個丑角突然冒出亞裔腔調，絕大多數為白人的觀眾看得哈哈大笑，接下來你繼續看電影的時候，剛剛那些笑聲始終在心裡揮之不去」。

參加試映會的好萊塢導演兼編劇凱倫‧麥恩(Karen Maine)本周稍早也在推特發文寫道，「甘草披薩」影片有著令人難以置信的種族歧視，故意利用模仿亞裔口音製造「無意義的廉價笑聲」。

國家廣播公司(NBC)報導，拜歐拉大學(Biola University)社會學教授王嵐芝(Nancy Wang Yuen)指出，片中由男星約翰‧麥可‧希金斯(John Michael Higgins)飾演的餐廳老闆角色，所作所為似乎得到認可，因為這個角色在劇情中並沒有受到批判；王嵐芝說：「片中不斷使用仇亞種族歧視來開玩笑，非常不負責任。」