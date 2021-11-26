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白人演員怪腔仿亞裔口音涉歧視 新片「甘草披薩」挨轟

記者顏伶如／綜合報導
本周末推出的新片「甘草披薩」上映前引發歧視亞裔的批評。圖為該片宣傳海報。(取自影片官網)
本周末推出的新片「甘草披薩」上映前引發歧視亞裔的批評。圖為該片宣傳海報。(取自影片官網)

曾以「心靈角落」(Magnolia)獲柏林影展金熊獎的好萊塢知名導演保羅‧安德森(Paul Thomas Anderson)，最新作品愛情喜劇片「甘草披薩」(Licorice Pizza)感恩節周末在北美地區首映；片中出現白人餐廳老闆角色以怪腔怪調模仿亞裔口音對日本妻子說話橋段，讓該片在26日上映前遭批評帶有散布仇視亞裔的種族歧視

「甘草披薩」以1970年代加州聖費南多谷(San Fernando Valley)為背景，描述一對青少年情侶的戀愛故事；男主角古柏‧霍夫曼(Cooper Hoffman)的父親是已故奧斯卡影帝菲利浦‧西摩‧霍夫曼(Philip Seymour Hoffman)，演員陣容還包括布萊德利‧庫柏(Bradley Cooper)、奧斯卡影帝西恩‧潘(Sean Penn)等。

雖然該片獲得正面影評，但新片試映會後卻在社群網站出現批評聲浪，劇中白人男子的角色引發種族歧視爭議；身為餐廳老闆的白人企業家，與日本妻子說話時故意模仿亞裔口音，後來與也是日本人的第二任妻子講話，又刻意模仿亞裔腔調。

影評人戴娜‧史蒂文斯(Dana Stevens)在網路雜誌Slate專欄撰文寫道，「甘草披薩」雖然很好看，但並不是每個環節的故事安排都成功，「白人餐廳老闆與兩任日本妻子談話，用意在於凸顯這個角色的種族歧視，不過笑話本身卻很傷人」。

播客節目「文化關聯」(Culturally Relevant)主持人陳大衛(David Chen，音譯)在推特發文指出，「電影開始後不久，一個丑角突然冒出亞裔腔調，絕大多數為白人的觀眾看得哈哈大笑，接下來你繼續看電影的時候，剛剛那些笑聲始終在心裡揮之不去」。

參加試映會的好萊塢導演兼編劇凱倫‧麥恩(Karen Maine)本周稍早也在推特發文寫道，「甘草披薩」影片有著令人難以置信的種族歧視，故意利用模仿亞裔口音製造「無意義的廉價笑聲」。

國家廣播公司(NBC)報導，拜歐拉大學(Biola University)社會學教授王嵐芝(Nancy Wang Yuen)指出，片中由男星約翰‧麥可‧希金斯(John Michael Higgins)飾演的餐廳老闆角色，所作所為似乎得到認可，因為這個角色在劇情中並沒有受到批判；王嵐芝說：「片中不斷使用仇亞種族歧視來開玩笑，非常不負責任。」

種族歧視 亞裔 日本

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