光今年就查獲450枝槍 亞城機場冠全美

上周六在亞特蘭大國際機場安檢站發生槍枝擊發事件，導致旅客受驚嚇並造成航班延遲。圖為涉案的威爾斯(Kenny Wells)。(亞特蘭大警方)

上周六在亞特蘭大 Hartsfield-Jackson國際機場 的安檢站發生槍枝擊發事件，導致旅客受驚嚇並造成航班延遲，目前警方仍在追查涉案者威爾斯(Kenny Wells)。而近年來喬治亞州針對搭機時攜帶槍枝罰則的鬆綁，似乎也與亞城機場安檢站發現更多槍枝有著關聯。

以往違規攜帶槍枝過安檢者，可能得在監獄 裡待上一晚，但現在期罰則早已大量減輕。

亞特蘭大警方表示，周六當安檢人員在機場檢查站發現這把槍時，威爾斯朝著槍枝猛撲過去，造成子彈擊發，引發大批民眾恐慌及行程延誤。

在安檢過程中所發現的槍枝，通常都是上膛的，這種情形在亞城機場幾乎每天都會上演。

根據Channel 2的調查，在過去五年中，亞特蘭大國際機場每年在安檢站所發現的槍枝數量領先全美。今年更已經發現2020年的兩倍，並比2019年增加了100 多枝，2021年迄今為止，亞城機場已經發現了450枝槍。

「如果你有武器，請把它留在家裡，」亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)呼籲民眾。

巴頓斯表示，機場所發現的槍枝反應的是更大的槍枝問題。

多年前，數十人在亞特蘭大機場因持槍被捕，被迫在克來頓郡(Clayton)監獄戴著手銬過夜，其中包括一名職業美式足球員和一名州議員。

但2013年克來頓郡的政策發生變化，再加上2014年州議會通過的另一項法律，使得大多數在安檢過程中被發現攜帶槍枝者不再需要在監獄裡度過一夜，僅僅向安檢人員提交罰款便可被釋放。

克來頓郡參議員西伊(Valencia Seay)認為，更嚴厲的處罰能使得機場的槍枝數量減少。

來自CTI諮詢公司，幫助機場設計安檢區的專家海格瑞達(Trenton Higareda)則表示，「既然知道槍枝可能在安檢過程中導致事故，我們就應降低其風險。」

他表示，若現場設有物理障礙物，便可阻止威爾斯衝向槍枝。

「我們可以設置一個玻璃屏障，這樣旅客可以看到袋子的內部，但無法接觸到安檢器或袋子本身。」

警方表示，已在安檢站附近增加巡邏，並正在審查此事件的反應，以確定是否需要做出其他改變。