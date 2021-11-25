40年冤獄 密蘇里州非裔男獲釋

62歲的密蘇里州斯崔克蘭，坐冤牢40年，23日洗刷冤屈，重獲自由，接受媒體訪問。(美聯社)

密蘇里州非裔 男子斯崔克蘭(Kevin Strickland)1979年被控殺害三人定罪，判處終身監禁；時隔40年，現年62歲的他終於在23日洗刷冤屈，重獲自由。

1978年4月25日，密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)一處民宅發生搶劫殺人案，造成三死一重傷，唯一倖存者辛西亞‧道格拉斯(Cynthia Douglas)成為本案唯一目擊證人；當年「全白人陪審團」基於種族偏見，只憑道格拉斯的單一證詞便認定斯崔克蘭有罪。

除道格拉斯證詞外，並無其他直接證據證明斯崔克蘭涉案，史崔克蘭始終堅稱未殺人。

此案本月初開庭重審，法官認同斯崔克蘭無罪的主張；法官裁決出爐時，斯崔克蘭正在看電視肥皂劇，反而是他的室友放聲尖叫。

斯崔克蘭離開密州西部懲教中心時告訴記者：「我不見得憤怒，有許多情緒，悲傷、難過、恐懼，我正試圖釐清。」

他表示，會致力避免類似情況發生在其他人身上，指司法體制需要徹底改革。

傑克遜郡(Jackson County)檢察官 珍‧彼得斯‧貝克(Jean Peters Baker)主張當年宣判斯崔克蘭有罪的證據有瑕疵，法官威爾許(James Welsh)經過三天初步審訊，在裁決書上寫道：「現在有明顯且具說服力的證據，動搖法院裁定有罪的信心。」

他指出，沒有證據顯示斯崔克蘭當時在凶案現場，關鍵證人道格拉斯2015年逝世前撤回證詞。

威爾許寫道，「根據既有情況，法院認定斯崔克蘭被定罪無法成立」。

貝克積極為斯崔克蘭爭取自由，她在聲明中表示，司法終於為受冤獄折磨的男子帶來正義。