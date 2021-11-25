機上動粗案漸多 司法部長下令加強起訴

疫情不退，機組員和乘客同遭暴力乘客的威脅，司法部長加蘭德24日下令全國各地聯邦檢察官嚴加查辦。(Getty Images)

機上乘客暴力鬧事案漸多，機組人員和乘客同遭暴力乘客的威脅，司法部 長加蘭德24日下令全國各地聯邦檢察官加強起訴。

聯邦法律嚴禁乘客干擾商業班機上的機組人員，涉及攻擊、威嚇、威脅者，加蘭德要求檢察官積極調查起訴，包括危及其他乘客的行為，也在取締之列。

加蘭德說，鬧事乘客傷害的不只是航空公司的員工，「他們妨礙重要職務的執行，這些職務目的在確保空中旅行的安全。同理，某些乘客在商業飛機狹隘空間裡對其他乘客施暴，這樣的行為危及機上每一個人」。

聯邦調查局已接獲聯邦航空管理局數十個調查案例，航管局有權對造成騷亂的乘客開罰，司法部為提高航安，認為有違犯聯邦法律嫌疑者，應進一步調查起訴，以儆效尤。

航管局本月初表示，今年迄今已針對950件機上乘客動粗事件調查。這是1995年該局開始有這種記錄以來的最大數字。2016年到2020年，每年平均調查次數不過136。

航管局說，今年1月開始，機上騷亂事件急遽增加，它已將其中37案轉請FBI進一步調查，若涉及刑事犯罪，應予起訴。

各航空公司及員工工會都希望聯邦政府更積極介入，不要輕易放過涉及刑事犯罪的行為。航空業者自己的紀錄是，今年已有5000多起乘客動粗案例，其中3600多例是乘客拒絕服從聯邦規定，不戴口罩 。

加蘭德說，司法部一定會善用一切資源，盡到自己的責任，防止暴力、威嚇、暴力威脅等刑事犯罪行為，不讓這種「暴民」危害商業班機乘客及機組員的安全。

拒戴口罩配合防疫不但在美國 是一大問題，歐洲國家也面臨同樣的問題，也因此面臨疫情加劇惡化。美國有些共和黨執政的州還把「強制戴口罩」列為非法，益增聯邦防疫困擾。