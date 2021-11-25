驗血騙局 荷姆斯懊悔但否認隱匿檢驗技術失敗

生技公司Theranos創辦人伊莉莎白‧荷姆斯23日出庭作證，流露懊悔之意。(美聯社)

深陷大規模醫療醜聞的生技公司Theranos創辦人伊莉莎白‧荷姆斯(Elizabeth Holmes)23日出庭作證，流露懊悔之意，但她否認試圖隱匿Theranos原本被看好卻以失敗告終的驗血技術。

荷姆斯案件聽審進入第三天，她以證人身分出庭，為自己辯護；她坦言擔任Theranos執行長時犯錯，但屢次強調她的大多數決定，都是經過公司其他主管，以及受敬重的前內閣成員討論後定奪。

現年37歲的荷姆斯19歲時創辦Theranos，她自述從未停止相信Theranos會締造革命性的驗血科技，宣稱只要幾滴血，就能檢測 出許多疾病。

「華爾街日報」報導Theranos驗血方式存在致命缺失，聯邦介入調查，Theranos最終宣告倒閉；荷姆斯2014年從坐擁45億元資產的矽谷金童，墮入醜聞深淵。

荷姆斯在案件進入調查程序的前十周，多次提及敏感議題，但她與律師仍未觸及此案最爭議的底線：荷姆斯是否遭到她的前伴侶、Theranos前營運長波瓦尼(Sunny Balwani)擺布，從而做出不道德之舉？

此案9月初開庭後，法院文件顯示，荷姆斯的律師指控波瓦尼「虐待」荷姆斯；波瓦尼面臨諸多詐欺指控，訂明年受審，但他透過律師否認不法。

波瓦尼在Theranos的職務影響力，23日在荷姆斯首度以證人身分出庭後浮現；荷姆斯2013年曾在半夜寄電郵痛罵Theranos前經理甘加赫哈德卡(Surekha Gangakhedkar)，信中指桑罵槐，間接批評波瓦尼。

荷姆斯表示，波瓦尼曾擬定一系列財務預測，成為案件追查要點。

此外，荷姆斯自陳後悔加上輝瑞 (Pfizer)商標，藉此加乘Theranos技術的成效。

許多投資 人做證時坦言，看到輝瑞的商標讓他們更有信心投資Theranos。

荷姆斯面臨詐騙投資人、病患與商業夥伴的指控，若定罪，恐面臨最高20年監禁。