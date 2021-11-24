要求換鎖遭拒 她與幼子3人遭夫刺死 家屬告房東

新澤西州塞倫郡居民塞維里諾(右)，去年持刀刺死妻子露絲(左)和兩個小孩(中間兩人)之後自殺。(取材自臉書)

新澤西州 塞倫郡(Salem)去年發生一起丈夫刺殺妻子和兩個小孩之後自殺的事件；據死者家屬表示，死者在生前為了避免遭丈夫攻擊，曾向房東 要求換鎖卻被拒絕，如今爆發憾事，家屬向出租方提告。

2020年2月5日一名男子塞維里諾(Eugenio Severino)潛入「彭斯格羅夫花園」(Penns Grove Gardens)其中一間公寓，將住在裡面的妻子露絲‧塞維里諾(Ruth Esther Reyes de Severino)、以及兩名2歲和5歲的孩子刺殺後，自己再到公寓附近的樹林裡上吊自盡。

法律文件指出，案發一個月前塞維里諾就曾多次威脅要殺死妻子，露絲也向法院申請禁制令，要求塞維里諾不得進入家中，並於去年1月16日獲准；但塞維里諾仍有公寓的鑰匙，露絲便向公寓管理處申請換鎖卻被拒絕；幾日之後，塞維里諾實踐所言，用自己的鑰匙潛入公寓將妻兒殺害。

根據家屬的指控，彭斯格羅夫公寓管理公司未盡其職，預防殺害事件的發生；而該棟公寓的持有者「彭斯格羅夫公寓有限公司」(Penns Grove Apartments LLC)和負責管理的物業公司Housing Management Resources Inc皆未多作回覆。

2019年一名男子霍華(Tayshon Hayward)試圖阻止另外兩人發生糾紛，卻不幸擦槍走火，導致霍華中槍後不治身亡；事後該市政府規定，所有社區公寓的外部都必須裝上監視攝影 機和照明，提升居住安全。

露絲的家屬則指控出租方管理出現重大疏失、疏於用人、違約及過失死亡，家屬代表律師之一傑克森(Samuel D. Jackson)表示：「婦女和兒童不應該成天擔心自己可能遇害或失去彼此，只因為出租人未盡管理之職，造成婦女和兒童身陷危險。」

除了損害和懲罰性賠償，家屬要求退回露絲承租時支付的押金共1207元。