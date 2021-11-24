大型零售商被盜竊年損450億元 打擊網路銷贓成難題

有組織零售盜竊讓零售商每年損失450億元，高於十年前的 300億元。(Getty Images)

大規模有組織盜竊犯罪活動，讓零售商 場每年損失450億元，大批贓貨在亞馬遜 等網路零售平台兜售；為了打擊有組織盜竊行為，多家零售商每年花費數百萬元聘請調查人員追踪反制；但新冠疫情 大流行及線上商務交易快速增長，讓竊盜集團益發猖獗， 零售商場束手無策。

包括大型藥妝連鎖店CVS Health、家居用品連鎖店家得寶(Home Depot)、目標百貨(Target)、美妝用品連鎖Ulta Beauty等大型零售商，都特別為此增加調查人手或與所謂的「資產保護專家」合作。受聘於CVS Health的首席調查員杜根(Ben Dugan)，主要工作就是長期跟踪特定竊賊、阻止竊盜集團組織犯罪。

杜根同時是貿易組織「執法與零售聯盟」(CLER)負責人；該組織估計，有組織盜竊行徑讓零售商場每年損失450億元，高於十年前的 300億元。光是CVS，自疫情開始以來，盜竊報案就激增30%。

杜根團隊與執法部門合作，預計今年將為73椿電子商務案件結案；這些案子涉嫌在多家零售商場偷竊後，再在亞馬遜販售；貨品價值約合1億400萬元。杜根表示，2020年類似案件總數為27椿，還不到今年的一半；過去這兩年，在CVS偷竊的宵小集團成員人數倍增，達17人，他們甚至備有自己的監控車，車內有360度監控攝影機和高倍望遠鏡。

自2016年以來，家得寶調查的此類組織犯罪竊案數量增加86%，去年超過400件，而且大多數都涉及電子商務。過去四年來，家得寶的調查部門規模已擴大一倍，與數千位駐紮在店內的「資產保護專家」合作，找出可疑竊賊。

但調查人員和執法部門官員指出，零售商及執法者打擊有組織竊盜集團的努力，因涉及電商巨頭亞馬遜而複雜化。

亞馬遜是犯罪集團運用的最大銷售網之一，從調查人員角度來看來，亞馬遜對它數量龐大的賣家造冊列表及審查不足，也很難從亞馬遜那裡獲取潛在非法賣家資料。

亞馬遜發言人霍雷克(Alex Haurek)表示，亞馬遜不容忍銷售贓物，也與執法部門和零售商合作阻止不良行為者，包括扣留資金、關閉帳戶和轉介執法部門。與此同時，公司去年為了打擊其平台上的欺詐行為，耗資七億元。