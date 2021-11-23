身障者遭攻擊多 女比男更易受害

根據司法統計局最新公布數據，儘管身心障礙人士只占全國總人口數的12%，2017年至2019年間針對他們的非致命性犯罪率卻高達26%，其中男性身障人士受害比率約4.27%，女性身障人士受害比率約4.94%，是非身障人士成為犯罪受害者比率1.23%的3.7倍。

相比於司法統計部於2009年至2019年間的統計資料，身心障礙人士所承受暴力犯罪 的比率有所上升，從2.88%上漲至4.62%；此外，聯邦衛生部2015年的報告也指出，比起身障男性，身障女性有較高的機率成為暴力犯罪的受害者。

女性已是弱勢群體，再加上身障的狀況極容易使她們成為社會邊緣人；聯邦疾病防治中心 (CDC)就指出，許多受暴的女性身障人士根本無法離開施暴者的照顧，因此很難期待她們舉報受虐情形，而且也由於身體上的限制，讓她們難以找到能夠讓自己經濟獨立的工作，因而陷入受暴與貧困的無限輪迴。

致力於提倡身障人士權利的非營利組織「Project LETS」執行董事史蒂芬妮．考夫曼-姆廷庫魯(Stefanie Kaufman-Mthimkhulu)說：「很多人並不把身心障礙人士當人看，會先入為主地認為身障人士就是『低人一等』，認為我們應該要對任何形式的關注表達感謝，即使這種『關注』是以暴力的形式呈現。」

考夫曼-姆廷庫魯指出，身障女性特別容易面對來自於家人、朋友或親密伴侶的家暴 問題；她以自身經歷為例，指出自己「大四的時候就被一位男性友人強暴過，但因為我的精神病史讓我很難追究他的責任；現有的法律制度無法保障身心障礙族群，特別是對於有精神病史或智能障礙的人而言，這就是我們面臨的現實問題。」