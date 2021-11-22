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繼LV名店遭搶後 舊金山諾斯崇百貨公司 遭80歹徒洗劫

編譯林梅婕／綜合21日電
NBC灣區記者喬蒂‧赫南德茲親眼目睹搶匪衝進百老匯廣場，圖為她在推特公布的畫面。(取自推特)
NBC灣區記者喬蒂‧赫南德茲親眼目睹搶匪衝進百老匯廣場，圖為她在推特公布的畫面。(取自推特)

舊金山灣區20日晚間傳出多達80名歹徒集體衝進高檔購物城「百老匯廣場」(Broadway Plaza)，洗劫廣場內的諾斯崇百貨公司(Nordstrom)；目擊者表示歹徒帶著滑雪面罩並揮舞雪橇棍襲擊店員，還將大批商品奪走後駕車逃逸；目前有兩名員工受到攻擊，還有一人遭胡椒噴霧攻擊，警方指歹徒為預謀犯案。

國家廣播公司(NBC)灣區記者喬蒂‧赫南德茲(Jodi Hernandez)親眼目睹搶匪衝進百老匯廣場，並拍下畫面，她在推特發文：「約有25輛車將整個街區封鎖，然後衝進諾斯崇百貨，歹徒將商品盜走後便快速上車逃離。」

舊金山聯合廣場名店日前遭洗劫，商家在店面釘上木板。(美聯社)
舊金山聯合廣場名店日前遭洗劫，商家在店面釘上木板。(美聯社)

另外，也有目擊者用手機拍下案發的畫面，一群帶著滑雪面罩的歹徒瞬間湧入店家，帶走大量裝有商品的袋子和盒子後跳上車離開。

附近工作的一名餐廳經理巴瑞特(Brett Barrette)見狀隨即將餐廳門上鎖，他向當地媒體ABC 7 News形容：「我們大概看到50至80人帶著滑雪面罩，拿著雪橇棍和其他武器。」

據稱案發當晚9時，諾斯崇百貨一名員工在竊賊闖入店內後立刻通報911，而負責案發轄區的核桃溪警局(Walnut Creek Police Department)透過聲明指出，目前已有三名嫌犯被逮捕，警方也從他們身上找到槍枝。

警方聲明強調：「核桃溪警局正積極調查此案，經過仔細檢視現場監視錄影機的畫面後會全力將歹徒繩之以法」；諾斯崇百貨翌日仍照常營業。

舊金山聯合廣場(Union Square)19日也傳出數家精品名牌店遭一群搶匪洗劫一空，現場窗戶被敲碎一片玻璃狼藉；當地媒體Fox 2報導，知名品牌路易威登(Louis Vuitton)、芬迪(Fendi)、聖羅蘭(YSL)、Burberry、Dolce & Gabbana全都遭殃。

不過據舊金山警察局發言人盧卡(Robert Rueca)最近在社群媒體上發布的聲明，已有數名涉案嫌犯遭警方逮捕。

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