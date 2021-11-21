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納許維爾爆炸案 女線民不滿沒拿到懸紅獎金提告

編譯盧炯燊／綜合20日電
田納西州納許維爾市鬧區2019年聖誕日清晨發生爆炸案，停在街邊的房車定時爆炸，主兇華納已死，全案偵破。(美聯社)
田納西州納許維爾市鬧區2019年聖誕日清晨發生爆炸案，停在街邊的房車定時爆炸，主兇華納已死，全案偵破。(美聯社)

田納西州納許維爾市(Nashville)2019年的聖誕節當天發生爆炸案，多家旅遊公司主動懸紅緝兇，一名女子聲稱事前已向警方提供疑兇的線報，但卻未獲獎金，於是提告有關公司及獲得獎金的警方。

田納西州納許維爾市鬧區2019年聖誕日清晨發生爆炸案，停在街邊的房車定時爆炸，主...
田納西州納許維爾市鬧區2019年聖誕日清晨發生爆炸案，停在街邊的房車定時爆炸，主兇華納已死，全案偵破。但當時提供破案線索的女子佩瑞提告市府毀約，未發出報案獎金。(美聯社)

原告女子佩瑞(Pamela Perry)在訴訟中表示，在2019年聖誕日發生炸彈爆炸後，已即時向納許維爾大都會警察局提供疑兇華納(Anthony Warner)的線索，還同時打電話報告FBI，調查人員第二天上門向她拿到更多資訊。

佩瑞更指出，早在當年8月，她已報警指華納很危險，指他「在住所的RV拖車裡製造炸彈」。

爆炸發生後，「納許維爾會議及遊客公司」(NCVC) 及Camping World Inc. 即宣布懸紅給提供線報，並使兇徒落網的人；另外，Camping World Inc. 的首席執行官萊蒙尼斯(Jim Roberts)更懸賞25萬元。

NCVC事後向包括納許維爾大都會警察局在內的執法單位，發放了3萬4500元獎金，反而佩瑞一分錢也沒有拿到。

佩瑞於是將NCVC、Camping World Inc.、萊蒙尼斯，甚至警察局全部告進法院，指它們「違反合約」；佩瑞的代表律師認為，任何提出爆炸信息的人都應該獲得獎金。律師指獎勵警方是錯誤的，因為警方從未正確調查過華納。

佩瑞今年中向媒體表示，早在爆炸發生前一年已報警指華納是個危險人物，直到2019年8月，甚至報警指華納在所住的RV汽車內製造炸彈。

警方事後到她的家調查時，反認為她有精神問題及有自殺傾向。儘管警察也到華納家調查，因為沒人應門，只是看看便離開，事件也就不了了之。佩瑞說，「我覺得我被視為一個瘋子。」

對於佩瑞的訴訟，NCVC拒絕置評，Camping World Inc.則指，懸賞25萬元是萊蒙尼斯個人做法，與公司無關。而且懸紅是給提供線報導致兇徒被捕的人，然而華納在炸彈爆炸中喪生，因此他從未被逮捕或定罪。

對此，佩瑞表示，一切由法官裁定好了。

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