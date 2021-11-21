警逮非裔遊民致死 鳳凰城市府同意支付500萬元和解

經過四年多纏訟，鳳凰城市府同意庭外和解，支付非裔穆斯林男子穆哈明的家人500萬元和解金。(取自change.org)

鳳凰城非裔 穆斯林男子穆哈明(Muhammad Abdul Muhaymin)2017年1月在被警察 逮捕期間死亡，其姊經過近四年多訴訟後，市府同意支付500萬元庭外和解。

市議會以七票對兩票同意庭外和解協議，市政府發言人拒絕就和解協議置評，但市府律師一直否認有關警察過度使用武力及過失致死的指控。

但穆哈明的姊姊穆薩利娜‧穆哈明(Mussallina Muhaymin)認為，儘管市府官員沒有承認任何不當行為，但和解協議是做出了強有力的說明。

事發於2017年1月，時年43歲的非裔遊民穆哈明試圖將他的小狗帶進社區中的公共浴室時，遭市府人員拒絕，後來雙方發生衝突，到場警察其後發現穆哈明因涉及毒品案卻未出庭應訊。

警察要求穆哈明合作並將他趴在地上，當警察給他戴上手銬時，他痛苦尖叫，雙方互相糾纏。當警察將他帶到一輛警車時，再次將他趴倒在地，此時穆哈明不停說「我無法呼吸」；數分鐘後，他心臟驟停，嘔吐並死亡。

從警察隨身攝錄影像可以看到一名警察將膝蓋壓在他的頭上；也有一名目擊者指警察將他推撞汽車引擎蓋。

屍檢報告列出了穆哈明的數個死亡原因，包括冠狀動脈疾病導致心臟驟停、精神疾病、被執法人員制伏時過度消耗體力。

事件發生後，沒有任何警察受到紀律處分，一個穆斯林民權組織即協助穆哈明的姊姊提出民事訴訟。

今年8月，案件促使聯邦司法部 對鳳凰城警隊啟動廣泛的民權調查，追查警察是否過度使用武力、虐待殘疾人與無家可歸者，以及是否有歧視行為。

投票贊成和解的市議員加西亞表示，和解不一定代表正義，但這筆金錢最少讓穆哈明的家人不用再面對與穆哈明一樣的困難。