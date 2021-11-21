涉2年殺害18名老婦 德州法官裁決一級謀殺罪審判無效

德州檢方指控現年48歲、來自肯亞的被告切米爾米爾，在兩年內殺害18名年長女性。圖為切米爾米爾(右一)16日在庭上受審。(美聯社)

德州 法官19日裁決，被告切米爾米爾(Billy Chemirmir)在兩年期間內殺害18名年長女性的一級謀殺罪審判無效，但檢察官 表示將持續追究切米爾米爾的刑責。

陪審團18日針對切米爾米爾蓄意謀殺81歲的陸緹‧哈里斯(Lu Thi Harris)提出裁決結果時遭遇瓶頸，法官瓊斯(Raquel Jones)翌日做出裁決。陸緹是早年來自越南的移民 ，是餐館店東。

德州達拉斯地區檢察官克魯佐特(John Creuzot)則表示，他會繼續追究切米爾米爾的至少兩項罪名。

12人組成的陪審團19日表示，此案陷入11票對上1票的困境，但不清楚多數人支持何種裁決；瓊斯起初拒絕宣告審判無效，一再要求陪審團慎重研議。

家屬對裁決感到憤怒；切米爾米爾的辯護律師團沒有傳喚任何證人或提交證據，切米爾米爾也未出庭作證；辯護律師團宣稱，指控委託人犯罪的證據「量過於質」，堅稱檢察官無法證明切米爾米爾有罪。

現年48歲的切米爾米爾是來自肯亞的移民，2017年取得美國綠卡，2018年3月落網。

被控殺害多名老人的切米爾米爾。(美聯社)

2018年3月，切米爾米爾闖進91歲老嫗瑪莉‧安妮斯‧巴特爾(Mary Annis Bartel)在達拉斯郊區的公寓，警方追緝兇嫌時，發現他持有珠寶與現金等贓物；警方循著切米爾米爾丟棄的一個大紅珠寶盒找到哈里斯在達拉斯的住宅，發現她陳屍臥室。

切米爾米爾落網後，警方審查數百起跟蹤殺害老人家的案件，也有更多受害人家屬出面指控切米爾米爾殺人。

巴特爾2020年逝世，陪審團透過她預先錄下的錄音帶聆聽相關證詞，但她自述不記得歹徒的長相，只記得她「開門時看到一雙戴著綠色橡膠手套的手，驚覺自己的生命有危險」；巴特爾說，男性歹徒強行推門入室，試圖用枕頭悶死她。

陪審團也看了沃爾瑪(Walmart)的監視器畫面，顯示哈里斯遇難前幾小時，曾與切米爾米爾同時出現在店裡。

大多數年長受害者都是在獨立的住宅區遇害，切米爾米爾被控扮成工人闖進被害者家中。