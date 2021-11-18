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「那場戲不需開槍」場記指控鮑德溫未照劇本魯莽開槍

編譯林梅婕／綜合17日電
新片「鐵鏽」發生槍擊意外時的場記瑪米‧米歇爾(左)協同律師(右)，指控男星亞歷鮑德溫不僅未照劇本演出，且未事先檢查就魯莽開槍。(美聯社)
新片「鐵鏽」發生槍擊意外時的場記瑪米‧米歇爾(左)協同律師(右)，指控男星亞歷鮑德溫不僅未照劇本演出，且未事先檢查就魯莽開槍。(美聯社)

好萊塢男星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)上個月在新墨西哥州拍攝新片「鐵鏽」(Rust)時發生槍擊意外，使用道具槍誤殺42歲攝影師哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)，以及導演蘇扎(Joel Souza)受傷；該片場記瑪米‧密契爾(Mamie Mitchell)17日指控鮑德是魯莽開槍，因為當時拍攝的劇本中並沒有需要開槍的劇情。

根據法律文件，密契爾控訴：「當時拍攝的那場戲，劇本並沒有要求被告鮑德溫或任何演員開槍。」

這起訴訟為整起事件中第二起相關指控，預計後續還會更多；該劇燈光總監斯維特諾伊(Serge Svetnoy)上周於洛杉磯向法院提告，被告除了擔任該片主角兼製作人的鮑德溫，還有當時將有子彈的槍交給鮑德溫的助理導演霍爾斯(David Halls)，以及負責管理全劇槍械武器的漢娜‧里德(Hannah Reed)

不過密契爾的指控焦點只有鮑德溫一人，她表示案發時自己就站在哈欽絲的旁邊，距離只有四呎，槍枝擊發的當下更讓密契爾感到極度錯愕。

法律文件指出，案發前劇組討論拍攝近焦的畫面只有三個，一為鮑德溫的眼睛，二是鮑德溫受傷流血的肩膀，最後才是鮑德溫的肢體，是他從槍套拔槍的畫面；但劇本中沒有任何一幕是要求鮑德溫必須將槍口指向哈欽絲或蘇扎，更沒有需要開槍的畫面。

這起訴訟指控鮑德溫違反片場守則，開槍前沒有仔細檢查；密契爾的律師葛羅莉亞‧奧羅德(Gloria Allred)說：「鮑德溫先生沒有檢查就自行開槍，這樣的行為好比在玩俄羅斯輪盤，而且當時也沒有任何軍械師在場監督。」

密契爾曾參與過將近100部電影的製作，而且也是案發第一位通報911的人；自此之後「她的身體受到嚴重創傷和驚嚇，神經系統也受損」，因此提出求償，不過金額待定。

導演 新墨西哥州 電影

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