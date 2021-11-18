民權領袖馬爾康X案大翻轉 2男冤牢20年確認無罪

一對夫妻17日帶著襁褓中的嬰兒觀看前曼哈頓奧杜邦宴會廳內巨幅的馬爾康X壁畫。(美聯社)

昔日極具影響力的全美非裔民權領袖馬爾康X (Malcolm X)1965年於紐約市 演說時遭槍殺案，重新調查出現大翻轉，紐約曼哈頓地區檢察官 萬斯(Cyrus Vance Jr.)和兩名被判有罪男子的代表律師，18日宣布撤銷阿齊茲 (Muhammad A. Aziz)和伊斯拉姆 (Khalil Islam) 定罪，正式改寫這起惡名昭彰的民權時代謀殺案的歷史。

伊斯拉姆(右二)1965年3月3日被捕後遭收押。(美聯社)

現年83歲的阿齊茲和2009年過世的伊斯拉姆均在1966年入獄，相繼於1985年和1987年出獄，兩人總共為此案服刑42年，他們最終被宣判無罪，代表執法部門明確承認當年犯下嚴重錯誤。

萬斯辦公室和律師聯手調查22個月後發現，當年此案檢察官與聯邦調查局(FBI)和紐約市警察局(NYPD)隱瞞可讓阿齊茲與伊斯拉姆無罪釋放的關鍵證據。

幾十年來，歷史學家和業餘觀察不斷質疑此案的官方版本；串流媒體Netflix去年2月播出「誰殺了馬爾康X 」(Who Killed Malcolm X)紀錄片後，萬斯要求重新審視此案，就此掀開美國現代歷史最難堪的一面；萬斯為此案受訪時，代表執法部門道歉；他說，這些失誤已無法彌補，「我們能做的就是認錯，承認錯誤的嚴重性。」

生於內布拉斯加州的馬爾康X在1965年2月21日在紐約市曼哈頓奧杜邦宴會廳發表演說。當時，三名槍手衝上舞台，當著他懷孕的妻子和三個女兒的面，槍殺年僅39歲的馬爾康X。嫌犯之一哈利姆 (Mujahid Abdul Halim)因大腿中彈當場被捕，阿齊茲和伊斯拉姆在一周內被捕並被控罪。

儘管兩人都提出可信的不在場證明，哈利姆認罪後也堅稱兩人無辜，但三人均被判處無期徒刑；阿齊茲和伊斯拉姆分別服刑20年左右後出獄，因被視為是殺害馬爾康X的兇手， 被社會拒絕，生活能力大受影響。

「誰殺了馬爾康X 」紀錄片和後來的一本自傳並未揭露誰是凶手，也未揭露警方或政府謀殺馬爾康X的陰謀，留下政府與警方為何未能阻止暗殺的諸多疑問。

但在刑事司法體系內的種族主義與歧視再次成為全國關注焦點之際，萬斯與兩人律師的調查結果揭示了一個痛苦真相：兩位非裔穆斯林男子遭倉促逮捕、審判、以薄弱證據定罪，成為司法體系歧視和不公正的受害者。

萬斯與無罪項目(the Innocence Project)和民權律師沙尼斯(David Shanies)辦公室重新調查此案時，困難重重，因此案相關證人、調查人員、審判律師及可能的嫌犯早已死亡，關鍵文件丟失、殺人武器等物證也難再測試；但FBI大量文件包括與其他嫌犯有關、卻刻意指向伊斯拉姆和阿齊茲的訊息。

檢察官筆記顯示，檢方未透露槍擊 案發生時大廳裡有臥底警察；警局文件還透露，紐約每日新聞一名記者在槍擊案當天上午接到電話，稱馬爾康X 將被謀殺。

阿齊茲(左)於1965年2月26日被捕。(美聯社)

調查人員還採訪了一位代號J.M.的在世目擊者，他證明阿齊茲不在場，並指阿齊茲並未參與槍擊，而是如他在審判中所說的在家裡療養腿傷。

調查發現，若曾向陪審團提供新證據，阿齊茲和伊斯拉姆早有可能無罪釋放，不致被迫花費數十年努力洗刷清白；兩人的代表律師弗朗索瓦(Deborah Francois) 說，「這不僅是疏失，更是官方極度嚴重不當行為造成。」