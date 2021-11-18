年少時殺警囚終身 坐牢57年表現好75歲獲釋

青少年時因殺人入獄服刑57年的蒙哥馬利，17日獲准保釋出獄。(美聯社)

路易斯安納州 假釋局17日批准坐牢57年的囚犯蒙哥馬利(Henry Montgomery)假釋；他的獲釋開啟了全國數百名少年入監的無期徒刑囚犯，免於老死獄中的機會之窗。

蒙哥馬利1963年被控於逃學時，殺死東巴頓魯治市(East Baton Rouge)副警長赫特(Charles Hurt)，陪審團判決殺人罪行確立，起初被法官宣判死刑，該州最高法院1966年以審判不公為由，下令重審後仍判有罪，但改為終身監禁不得假釋，此後他在州立監獄 幾乎度過一生，如今已是75歲的老人。

蒙哥馬利在獄57年，紀錄十分良好；保釋委3名委員一致通過他的假釋案；他獲得保釋與該州最高法院兩度判決有關；2012年，最高院 裁決，強制判處青少年終身監禁不得假釋「殘忍、不尋常」，但未解決本裁決是否適用於過往判例的問題。

2016年，最高法院拿蒙哥馬利的案例，裁定「已在坐牢者適用」2012年的裁決；裁決1出，密西根、賓州、阿肯色等州要求重審的案子紛紛出現，但蒙哥馬利本人直到16日仍是囚犯。

因為2017年他接受重審時，法官以「模範囚犯、充分悔改｣為由，改判他終身監禁得以假釋，但該州假釋局卻兩度裁定不准保釋，最近一次是在2019年。

蒙哥馬利出獄後，將由專門幫助長期入獄後的更生人的「路易斯安納保釋計畫」非營利組織照顧。

赫特當時有3個小孩，這些年來，兩個女兒到監獄看蒙哥馬利，表示可以寬恕，但另一個女兒和其他家人不願見到他出獄，理由是17歲犯罪是應該明白是非的年紀。

極度重聽的蒙哥馬利言詞也不靈光。話不多的他說，「發生這事，我真的很抱歉，我一生都得背著這個罪過，餘生亦然。」