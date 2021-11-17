全美最高薪CEO打造「性侵公司文化」？「動視暴雪」性醜聞燒不停

中國電玩展示意圖。（歐新社）

「我們玩的經典遊戲，都有『強暴犯』的足跡嗎？」全球最知名的電玩遊戲集團「動視暴雪」（Activision Blizzard）今年7月遭加州政府興訟，揭發集團內部長期嚴重的多重歧視、性侵結構問題，以及醜陋爭議甚至以此逼死性侵受害女職員的「豬哥兄弟會文化」。事發百日過後，動視暴雪雖然對外宣稱已經開除至少20名涉及「不當行為」的員工，但集團內的兄弟會問題不僅不動如山。16日「華爾街日報」更再次刊出重量級爆料，指控集團內不只Blizzard有性騷擾文化，以「Call Of Duty」系列知名的Sledgehammer和Treyarch，亦存在長年隱蔽男性主管性騷擾、甚至強暴女同事的嚴重狀況——但這些公司性醜聞，幾乎全都被集團CEO科蒂克（Bobby Kotick）一手遮天，以知情不報、威逼利誘、恐嚇搓湯圓的方式，強力鎮壓這些公司內的「受害者控訴」。

旗下電玩紅遍全球 Candy Crush也是「動視暴雪」的

針對「華爾街日報」的控訴連擊，原本公司形象就已直墜谷底的動視暴雪不僅股價大跌；其他循規蹈矩的基層員工，更從士氣低迷轉變為群起暴怒，除了集團工會直接要求CEO科蒂克「馬上請辭」外，上百名不滿員工16日更直接包圍公司抗議，並準備再次號召大規模罷工、正面向公司長期失控的「噁男文化」宣戰。

作為產業旗艦的動視暴雪集團，在多年的整併收購後，目前仍是全世界最有影響力的電玩企業之一。其麾下持有多項傳奇的遊戲IP，像是Blizzard開發的「暗黑破壞神」、「星海爭霸」、「魔獸世界」，以及第一人稱射擊遊戲的經典系列「決勝時刻」，和曾經風靡全球手機遊戲市場的「Candy Crush」…等，都是動視暴雪麾下的響亮名牌。

在過去，動視暴雪曾經以開發創意與尊重遊戲者體驗而受到玩家吹捧，但近年隨著市場口味變化與企業組織的自封僵化，其所推出的遊戲續作已慢慢失去了過往號召市場的「品牌魔力」。但一直到今年7月加州公平就業與住房部（DFEH），在歷經兩年深入調查後，針對動暴雪集團的「企業歧視與性騷擾／性侵犯」問題公開檢舉提告後，排山倒海的噁心醜聞才真正讓這間昔日的「夢幻企業」墜入形象谷底。

在DFEH的檢舉提告裡，主要控告動視暴雪失控的歧視文化，像是白人男性優先的背景歧視、性別同工不同酬、職場升遷不對等、以及最為嚴重的「性騷擾與性犯罪包庇」問題。

（路透）

男主管性侵沒事、廣傳私密照 受害女員工自殺

起訴函中，加州政府特別提到了一名女性員工的悲劇。該名女性長期遭到男性主管性騷擾、甚至趁勢性侵，之後除了被迫要與該名主管繼續一同出差外，其在無行為能力狀態中被拍的私處照片，更在公司部門派對上被男同事公開廣傳——最終，在內部投訴無門，對外呼救又遭施壓的狀態下，該名受害者選擇跳樓自殺，唯全案除了內部證詞紀錄外，並沒有成為被檢舉為刑案追查。

這起受害者輕生的駭人故事，經DFEH提告曝光後震驚全球遊戲圈，但訴訟文件中還記錄了更多動視暴雪集團的「脫序職場文化」——之中比較讓人傻眼的是，「男性員工在辦公室拚酒、打電動…把工作壓力推給新進或女性員工」已是典型常態，「男同事喝酒後開始爬入桌下鑽女同事裙底」的惡意行為更是公司流行的辦公室遊戲。

動視暴雪「結構性豬哥化」的醜聞傳開後，除了各國玩家對此感到噁心震怒之外，動視暴雪的員工內部也因此出現了更多針對公司歧視、性騷擾、性犯罪包庇...等不當行為，3個月內超過500起的挺身投訴——然而這樣的發聲規模，雖然一度形成了「暴雪版#MeToo」，並促使動視暴雪在8月一口氣開除了20名行為不檢的被控訴員工。但集團企業文化的結構性因素，卻沒有得到「任何有效」的真誠改善，而11月16日「華爾街日報」所刊出的獨家控訴證據，也重新把問題核心直接劍指動視暴雪的CEO柯蒂克。

全美最高薪CEO 被控打造「惡質兄弟會文化」

現年58歲的柯蒂克，是歐美電玩企業的一號人物，也是全美個人待遇最優渥、年薪超過1億5400萬美金的超級CEO。但在「華爾街日報」獨家取得的公司信件、檢舉證詞、與被壓下的集團內部調查報告中，統治集團超過30年的柯蒂克不僅就是形塑這種「惡質兄弟會文化」的高層推手，除了DEFH的檢舉報告之外，光是過去5年內動視暴雪的旗下各家子公司、工作室，也都陸續爆出了職場性侵醜聞，卻多遭到柯蒂科本人一手遮天式地「幕後鎮壓」。

事實上，在7月份DEFH報告曝光後，親上火線滅火的柯蒂克就曾不斷表示震驚，並對「公司申訴機制沒能及時對受害同事伸出援手」感到痛心遺憾——但在「華爾街日報」所取得的證據資料裡，柯蒂克不僅早就對集團內蔓延的性暴行文化「早就知情」，很多起重大的辦公室強暴案、主管性騷擾案，也全都是柯蒂克本人「親手壓制」，以威逼利誘或庭外和解的方式私了封口，但卻刻意沒有把這失控的醜聞結構問題告知董事會。

「華爾街日報」的主攻證據，主要是針對動視暴雪旗下，參與「決勝時刻」系列作的Sledgehammer Games。根據報導，該公司的一名資深開發主管，曾在2016～2018年間犯下至少兩次「職場強暴案」，與更多人分別指控的辦公室性騷擾。

據報，該名男性員工所涉嫌的性侵事件，控訴狀況都是被稱為「撿屍體」員工聚餐強灌酒的職場性侵，其中一名被害者曾不只一次遭到同一被告以類似手法侵犯，但由於犯案後的舉證困難（被灌得極醉，事後的時間也很難直接證明發生的性關係有「受迫」行為存在），因此該名員工雖然有向警方報案提告，但最後都沒能刑事成案。

然而該名受害者2016～2017年期間屢遭性侵後，雖曾透過公司內建的性平檢舉與人資通報，試圖向動視暴雪高層「檢舉犯案主管」，但公司的調查與性平委員會機制卻裝聾作啞、完全沒有採取任何應對動作。

一直到被害者被迫離職並找律師提告後，出手「喬事」的柯蒂克才指揮法務安排庭外和解，而涉及多起性侵與職場性騷擾控訴的當事主管，公司卻一路拖到風頭過後的2018年後才安排「友善資遣」，在沒有通報性侵／性騷擾資歷的狀態下，讓他繼續轉到其他公司走跳於電玩產業。

現年58歲的柯蒂克，是歐美電玩企業的一號人物，也是全美個人待遇最優渥的超級CEO。但在華爾街日報獨家取得的公司信件、檢舉證詞、與被壓下的集團內部調查報告中，統治集團超過30年的柯蒂克不僅就是形塑這種「惡質兄弟會文化」的高層推手。圖為柯蒂克在自己推特上介紹，暴雪曾於2019年舉辦特別讓國高中女學生參加的computer science & explore tech industry夏令營。（圖：Bobby Kotick推特）

白男為主的職場 竟鼓勵「辦公室獵豔」

事實上，無論是「華爾街日報」還是DEFH的控告資料，都曾不斷強調動視暴雪集團「有毒的豬哥兄弟會文化」。公司以白人男性為主的職場環境，存在著隱性歧視的權力結構不提；辦公室不分單位都時常「針對女性同事狂開強暴玩笑」，男性主管在會議期間提議集體召妓、或者把員工聚會辦在脫衣舞孃俱樂部裡，強力要求女性同仁集體參加的不當措舉，更已成為動視暴雪長期失控的辦公室日常。

在這種惡性文化之中，公司的男性主管不僅會主動鼓吹「辦公室獵豔」，不當觸摸、威脅性行為也是常見問題。此外，過往公司為了「刺激員工設計創意」的彈性辦公氣氛，如今也形成了職場酗酒文化——

在上班的時候，許多男性職員會借酒裝瘋，對女性同事出言不遜、甚至直接伸手觸碰身體「開玩笑」，而鑽人桌底、裙底的故事，更是許多證詞裡的常見場景；到了下班以後，男性主管又時常要求辦公室以各種名目舉辦飲酒派對，而女性員工此時也極容易成為『撿屍獵物』，各種灌醉後被性侵、被拍不雅照片，都多在這種內部應酬場合發生。

但以上種種弊病，作為CEO的柯蒂克不僅早就知情，在實際出手鎮壓受害者之外，他本人更是涉及多起職場性騷擾問題，甚至曾因為對受害者發出「死亡威脅」而差一點引發嚴重官司。

事實上，在DEFH的7月份報告出來之後，柯蒂克對外雖然放軟姿態，強調動視暴雪「能作得更好」；但在內部的公司通信中，柯蒂克卻是猛批加州勞檢調查「都是官僚在裝模作樣」，「所謂的檢舉報告都是斷章取義，惡意抹黑！」。

找來女性CEO整頓 卻做不到3個月

此外，「華爾街日報」甚至還比對了內部爆料文件，確認在這場「豬哥風暴」中，柯蒂克本人曾「一人分飾兩角」，用另一名女性高階主管的信件署名，向集團同仁發出一份其實是由柯蒂克本人編寫的「真相信」，除了借用女高管之名為公司的「性別包容承諾背書」以外，還痛批外界是故意在批鬥動視暴雪的業界成就，「故意編造假故事來分裂我們！」

針對壟罩公司的性醜聞風暴，動視暴雪8月曾試圖作出改革。當時，公司決定任命資深員工潔西卡‧歐尼爾（Jennifer Oneal），擔任出事的子公司「暴雪娛樂」的共同執行長——這也是動視暴雪史上，第一個被任命為單位企業老闆的女性成員——希望以此做為改革契機，重建一個更平等與性別友善的職場環境。

誰知歐尼爾上任不到3個月，11月初就突然請辭、宣布年底交接後離任。歐尼爾對外表示，自己本來以為接任主管曾後，公司的企業文化就能開始鬆動改變，沒想到從人資部門的失能、與各自部門男主管的防禦性包庇，卻都讓內部性平調查與究責窒礙難行，自己雖然試圖改革，但根本得不到公司高管與基層的配合，這讓歐尼爾自覺被利用，「就像是專門出來幫公司脫罪的空殼魁儡。」

圖為暴雪前創意總監Alex Afrasiabi的「寇斯比套房」。（取材自推特）

在對外控訴裡，歐尼爾也回憶到自己雖然作為資深員工，但長年在暴雪集團內所感受或目睹到的種種「豬哥文化」與性騷擾事件。許多針對女性同仁的歧視、騷擾、觸碰與侵犯，都在這種惡性循環的兄弟會文化裡，變成了提振男性團隊士氣與向心力的「興奮劑」。儘管充滿惡意的工作環境並不該存在於現代社會，於各國電玩產業裡卻仍不斷出現類似問題。

針對「華爾街日報」的加碼指控，CEO柯蒂克本人雖然拒絕公開回應報導，但動視暴雪的發言人則已出面反擊，除了強調過往種種辦公室糾紛都已經有檢討與處理，也護航柯蒂克作為日理萬機的CEO「怎麼可能全部知情或親手處理每一件性騷擾投訴」。

目前動視暴雪的員工工會已經發出「CEO下台」的逼宮信，並開始策動進一步的集體大罷工。工會認為，在種種事證曝光後，柯蒂克已不足以帶領集團改變毒到失控的辦公室文化。但對此，暴雪目前仍不予置評。