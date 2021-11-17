瑞登豪斯2死1傷槍殺案 華郵：可能被控輕罪

瑞登豪斯案16日交付陪審團審議。圖為交付陪審團之前，被告瑞登豪斯在法庭抽籤，選出不參加審議的陪審員。(美聯社)

牽涉到族裔、槍枝等議題的威斯康辛州基諾沙(Kenosha)槍擊案槍手瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)造成兩死一傷是蓄意殺人，或是正當防衛的法庭攻防，在15日結辯後，陪審團於16日進行全天候閉門討論，但尚未做出裁定。

瑞登豪斯去年8月25日到明尼蘇達州基諾沙市參加示威時，射殺36歲的羅森堡(Joseph Rosenbaum)和26歲的胡伯(Anthony Huber)，並造成27歲的格魯斯克瑞茨(Gaige Grosskreutz)受傷，遭依一級蓄意殺人罪等罪名逮捕起訴。

此案的爭辯已從究竟是蓄意殺人、還是自我防衛的問題，上升到族裔、槍枝問題；16日當天，數十名各持立場的人士在法院外示威，零星的互相攻訐亦有之。

陪審團已由瑞登豪斯從18名人選中、抽籤選出12人，此事原多由書記官為之；不過本案承審法官史羅德(Bruce Schroeder)表示，他過去20年來都讓被告自己抽籤。

現年18歲的瑞登豪斯被控五項重罪，他否認任何一項罪名；此外，法官史羅德15日下令撤銷第六項關於被告非法持有武器的指控。

保守派媒體「每日電訊」(Daily Caller)記者麥金尼斯(Richie McGinniss)近距離目擊事件發生過程，並提供關鍵證詞。

麥金尼斯自稱當時尾隨瑞登豪斯和羅森堡，目睹瑞登豪斯與羅森堡推擠爭搶槍枝，以及瑞登豪斯開槍的過程，他甚至感覺到腿上有東西擦過，必須低頭檢查是否被擊中；麥金尼斯的證詞，成為瑞登豪斯被控危害他人安全罪的依據。

另一名關鍵證人是在事件中倖存的格魯斯克瑞茨，但他的證詞與其說是對死者有利，反而更有利瑞登豪斯。

格魯斯克瑞茨作證時承認，他當時一手拿手機 ，一手拿槍，間接證實瑞登豪斯出於自衛開槍的說法。

華盛頓郵報分析，瑞登豪斯可能被控較輕的罪刑。史羅德15日表示，陪審團如果無法根據既有的指控達成共識，也無法被瑞登豪斯正當防衛的說法說服，則可以較輕的罪名起訴他。

止案已引發全美關切，明州 已動員500國民兵 待命，以防一旦陪審團裁定被告瑞登豪斯無罪釋放後，可能引起的抗議暴動。