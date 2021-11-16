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幽靈槍枝氾濫、管理困難 控槍嚴格州犯罪暴增

編譯洪毅／綜合15日電
最近一年來，涉及到幽靈槍的犯罪事件愈來愈多，尤其是加州等控槍法規嚴格的地方，成為治安一大隱患。圖為一名男子選購新槍。(Getty Images)
最近一年來，涉及到幽靈槍的犯罪事件愈來愈多，尤其是加州等控槍法規嚴格的地方，成為治安一大隱患。圖為一名男子選購新槍。(Getty Images)

「幽靈槍」(Ghost gun)指的是無序號的槍枝，常為依規定不得持槍者、包括潛在罪犯所用。紐約時報報導，最近一年來，涉及幽靈槍犯罪事件愈來愈多，尤其是加州等控槍法規嚴格的地方，成為治安一大隱患，而且管理十分困難。

加州牽涉幽靈槍的犯罪事件在洛杉磯、奧克蘭、聖地牙哥、舊金山等大城市尤其嚴重，過去18個月來，這些地方的犯罪現場查獲的武器中，25%至50%是幽靈槍。

一名聖地牙哥警官還說，當前幽靈槍氾濫程度，是他從警30多年來未見，而且激增快速，今年前10個月查獲400枝幽靈槍，已是2020年全年的兩倍。

在聖地牙哥，一名退休教師4月走在街上，被發射自幽靈槍的流彈射中膝蓋。

多數幽靈槍的主人為不得持槍者，例如罪犯或是受保護令等行政程序而被限制之人，也有身心障礙或兒童及青少年等人士。

一些幽靈槍是序號被磨掉、避免受到當局追蹤的贓物；而近期的激增，則是槍枝零組件的取得愈發容易有關，而3D列印的技術精進，新冠疫情間，一些民眾以組裝槍枝打發時間，也有推波助瀾之效。

在斯托克頓(Stockton)的少年撫育社工穆罕默德(Brian Muhammad)表示，他曾問一群擁有幽靈槍的少年說，他們是不是去槍枝法規寬鬆的內華達州弄來的，結果他們彷彿覺得我瘋了，說：「只要用手機，一個零件、一個零件下單即可。」

按聯邦法規，槍身或機匣完成度達80%適用槍枝管理法規，以下則不適用，故個別零組件的購買不須登記或背景調查；但就算是業餘槍枝玩家，只要經驗豐富，就能在一個小時內將完成度不到80%的「半成品」變成有殺傷力的「槍枝」。

拜登政府有意提出規則約束，例如嚴格控管全國所有幽靈槍，但此舉非常可能受到來自擁槍團體的法律挑戰；此外，過於嚴格的規定也可能干預到正常商業交易，或是不用於交易、純組裝的興趣活動。

聖地牙哥 加州 紐約時報

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