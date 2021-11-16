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「快樂時光，天人永隔」9歲童不治 休士頓踩死者至10人

編譯林梅婕／綜合15日電
九歲男童埃茲拉‧布朗特成為太空世界音樂節踩踏事件中，最年輕的死者。(美聯社)
九歲男童埃茲拉‧布朗特成為太空世界音樂節踩踏事件中，最年輕的死者。(美聯社)

德州休士頓5日舉辦「太空世界音樂節」(Astroworld Festival)引發的踩踏事件，死亡人數增至10人；一名九歲男童埃茲拉‧布朗特(Ezra Blount)當時坐在父親崔斯坦‧布朗特(Treston Blount)的肩上觀看演唱會，當群眾衝撞時父親缺氧倒地，埃茲拉也摔落到地上，遭人踩踏後傷重不治。

埃茲拉送醫後一直呈現昏迷狀態，必須靠機器維持生命，崔斯坦還試圖透募款網站GoFundMe為兒子籌措醫藥費；然而，連日下來埃茲拉的腦部、肝臟和腎臟都受到嚴重的創傷，院方14日宣告死亡，成為整起事件中年紀最小的死者。

上周布朗特一家在哈里斯郡(Harris County)地區法院提出指控，被告包括當天表演的饒舌歌手史考特(Travis Scott)和其創立的「仙人掌傑克唱片公司」(Cactus Jack Records)，以及籌辦單位和太空世界音樂節負責維安的保全公司。

事發後埃茲拉連同其他演唱會的歌迷共25人住院，死者年齡從九歲至27歲不等；整場活動共5萬人參加，其中數百人受傷；目前官方已啟動刑事調查，而事發當時正在台上表演的史考特也表示將支付所有死者的喪葬費用。

埃茲拉的祖父博南‧布朗特(Bernon Blount)表示，埃茲拉生前最喜歡的歌手就是史考特，而這場活動原本是只是單純的父子相聚，「兩人好好享受演唱會的快樂時光」，沒想到就此天人永隔。

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