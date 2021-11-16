賣武器給中國商人 華裔軍官罪成 最高面臨30年刑期

被控為中國商人買武器的華裔海軍軍官楊帆(譯音)被定罪，最高將面臨30年刑期。(news4jax電視台截圖)

被控為中國 商人套購武器的佛羅里達州華裔海軍軍官楊帆(Fan Yang，以下均音譯)12日在佛州 傑克遜維爾市聯邦法院判決，預謀違犯武器法、購槍時向聯邦武器經銷商做不實陳述，以及背景調查時謊稱為自己使用的等三項罪名全部成立，最高將面臨30年刑期，量刑聽證定明年3月16日舉行。

36歲的楊帆出生於中國，1999年來美，2006年入籍；他2007年離開海軍，2012年重新加入並擁最高安全許可，翌年與妻子楊陽(Yang Yang)結婚。

楊帆在擔任海軍航空站的中尉軍官前，結識了中國商人葛松濤(Ge Songtao)。兩人2013年見面時，楊帆還在海軍航空培訓班受訓。他還被控在與葛松濤的關係上撒謊，葛松濤後來被定罪向中國非法出口武器並認罪。

楊帆2016年向葛松濤建議，讓自己的妻子到葛松濤設在中國的上海微風科技有限公司(Shanghai Breeze Technology)工作，該公司在美國 採購執法和軍用的船隻設備，再向中國出口。

上海微風公司、公司債主和葛松濤的助理鄭彥(Zheng Yan)先後給了楊陽30多萬元，作為她的薪酬、公司在美國的開銷以及葛松濤給楊帆夫婦的訂單採購費，款項多是打入楊帆夫婦的家族企業BQ森林責任有限公司(BQ Tree LLC)的帳戶。

楊帆2017和2018年先後為葛松濤購買兩隻手槍，但在填寫武器買賣紀錄時，他均稱是自己購買，而不是葛松濤。他還向海軍隱瞞了自己與葛松濤的關係、妻子受雇於葛松濤的公司，以及葛松濤曾到自己家作客，並且為楊帆夫婦的回訪出旅費。

楊帆2019年擔任軍校教官，同時取得最高等級的安全許可，但他在填寫安全背景調查問卷時，卻沒有按規定披露自己與外國人的關係、隱瞞在中國有銀行帳戶，以及持有一本過期的中國護照。

葛松濤去年對多項指控認罪，包括試圖在美國購買軍用氣墊船並運往中國，他去年7月被判在聯邦監獄服刑3年6個月；鄭彥和楊陽也雙雙認罪，並被判處有期徒刑。