我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

賣武器給中國商人 華裔軍官罪成 最高面臨30年刑期

編譯孫梁／綜合15日電
被控為中國商人買武器的華裔海軍軍官楊帆(譯音)被定罪，最高將面臨30年刑期。(news4jax電視台截圖)
被控為中國商人買武器的華裔海軍軍官楊帆(譯音)被定罪，最高將面臨30年刑期。(news4jax電視台截圖)

被控為中國商人套購武器的佛羅里達州華裔海軍軍官楊帆(Fan Yang，以下均音譯)12日在佛州傑克遜維爾市聯邦法院判決，預謀違犯武器法、購槍時向聯邦武器經銷商做不實陳述，以及背景調查時謊稱為自己使用的等三項罪名全部成立，最高將面臨30年刑期，量刑聽證定明年3月16日舉行。

36歲的楊帆出生於中國，1999年來美，2006年入籍；他2007年離開海軍，2012年重新加入並擁最高安全許可，翌年與妻子楊陽(Yang Yang)結婚。

楊帆在擔任海軍航空站的中尉軍官前，結識了中國商人葛松濤(Ge Songtao)。兩人2013年見面時，楊帆還在海軍航空培訓班受訓。他還被控在與葛松濤的關係上撒謊，葛松濤後來被定罪向中國非法出口武器並認罪。

楊帆2016年向葛松濤建議，讓自己的妻子到葛松濤設在中國的上海微風科技有限公司(Shanghai Breeze Technology)工作，該公司在美國採購執法和軍用的船隻設備，再向中國出口。

上海微風公司、公司債主和葛松濤的助理鄭彥(Zheng Yan)先後給了楊陽30多萬元，作為她的薪酬、公司在美國的開銷以及葛松濤給楊帆夫婦的訂單採購費，款項多是打入楊帆夫婦的家族企業BQ森林責任有限公司(BQ Tree LLC)的帳戶。

楊帆2017和2018年先後為葛松濤購買兩隻手槍，但在填寫武器買賣紀錄時，他均稱是自己購買，而不是葛松濤。他還向海軍隱瞞了自己與葛松濤的關係、妻子受雇於葛松濤的公司，以及葛松濤曾到自己家作客，並且為楊帆夫婦的回訪出旅費。

楊帆2019年擔任軍校教官，同時取得最高等級的安全許可，但他在填寫安全背景調查問卷時，卻沒有按規定披露自己與外國人的關係、隱瞞在中國有銀行帳戶，以及持有一本過期的中國護照。

葛松濤去年對多項指控認罪，包括試圖在美國購買軍用氣墊船並運往中國，他去年7月被判在聯邦監獄服刑3年6個月；鄭彥和楊陽也雙雙認罪，並被判處有期徒刑。

中國 美國 佛州

上一則

「快樂時光，天人永隔」9歲童不治 休士頓踩死者至10人

下一則

疫情發展 佛奇：已接種家庭 安心過感恩節和聖誕節

延伸閱讀

闖海湖莊園坐牢8個月 張玉婧出獄再等2年後被遣返中國

闖海湖莊園坐牢8個月 張玉婧出獄再等2年後被遣返中國
紀夢奇丈夫二級謀殺 最高關28年…服完85%刑期可假釋

紀夢奇丈夫二級謀殺 最高關28年…服完85%刑期可假釋
美國「米爾克號」軍艦下水 象徵同志平權更進一步

美國「米爾克號」軍艦下水 象徵同志平權更進一步
招生舞弊案 前南加大體育主管認罪 檢方一大勝利

招生舞弊案 前南加大體育主管認罪 檢方一大勝利

熱門新聞

位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。特派員黃惠玲╱攝影

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

2021-11-10 15:21
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

2021-11-09 22:26
國稅局(IRS)10日發布2022納稅年度的通貨膨脹調整。(美聯社)

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2021-11-10 20:34
槍殺鄭少雄的18歲兇嫌史攀。（芝加哥警局）

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

2021-11-12 22:54
周玉慧(左一)涉嫌殺害自己十個月大的兒子與七歲的女兒，10日通過視訊過堂。(CBS2視頻截圖)

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

2021-11-11 09:15
前白宮資深顧問巴農15日上午前往聯邦調查局(FBI)華府辦公室自首(surrendered)，旋即遭到聯邦探員收押，預計15日下午出庭接受提訊。美聯社

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

2021-11-15 11:11

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」

沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」