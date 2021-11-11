膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

周玉慧(左一)涉嫌殺害自己十個月大的兒子與七歲的女兒，10日通過視訊過堂。(CBS2視頻截圖)

涉嫌殺害一雙兒女的新澤西州 桑莫賽郡(Somerset)華裔周玉慧(Yu-Hwei Chou，姓名皆音譯)，10日被警方以一級謀殺罪名移送法辦；她於當天完成精神鑑定，下午在當地法院過堂，始終低頭不語；警方指出，被告承認謀畫這場謀殺約一周，她先用膠帶封住兒女的口鼻，後用手掐死了兩個孩子，還試圖自殺。

周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，圖為兩名死者與保姆合影。(CBS2視頻截圖)

周玉慧10日下午身穿褐色囚服通過視訊過堂，始終低頭不語，只在法官詢問她是否對公派律師還有疑問時，簡短回應，「我現在沒有(問題)」；桑莫賽郡的檢察官表示，被告保釋聽證會定於16日舉行，兩名受害兒童的死因訂於12日公布。

據檢方偵結書，周玉慧於案發當天下午接受警方問訊時表示，她於8日前往連鎖超市Wawa購買午餐後，前往True Value手工雜貨店購買了膠帶與索帶，計畫翌日謀殺一雙兒女。

周玉慧於9日上午駕車帶一雙兒女到希爾斯伯勒鎮(Hillsborough Township)山景路(Mountain View Road)附近，先用膠帶封住女兒的口鼻，但未能成功下手，隨後將車開往附近的打獵區，停在廢水溝旁，殺害兩個孩子。

華裔周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月大的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦。(新州桑莫賽郡檢察官辦公室提供)

警方消息稱，周玉慧前往後座，先用索帶綁住兒女的雙手，再用膠帶封住兩個孩子的口鼻，隨後用手掐死了兩名子女；警方表示，被告承認她計畫實施這起罪案約一周的時間。

一名路過的拖車司機於當天上午7時41分經過山景路時，發現了周玉慧停在廢水溝旁的豐田 轎車，他上前察看時，看到了被綁在兒童座椅上的兩名死者，立即報警。

警方趕往現場後，周玉慧表示，她試圖將自己綁在方向盤上，並用膠帶封住自己的口鼻；她告知警員兩個孩子已經死亡；警方查證後，發現孩子確已失去生命體徵。

周玉慧被警方當場拘捕，以兩項一級謀殺罪名移送法辦，兩名死者為她七歲的女兒薩曼莎(Samantha Ross)與十個月大的兒子保羅(Paul Ross)；薩曼莎在普林斯頓The Waldorf學校就讀二年級，脾氣較為暴躁，保羅則未能活到過第一個生日(12月6日)。

知情者表示，周玉慧的丈夫羅斯(James Ross)是一名工程師，案發後他未出面，也未受訪；周玉慧的母親時常在臉書上分享孫子孫女的動態，並與羅斯的家人在社群媒體 上有中、英雙語的溫馨互動。

悲劇發生後，死者親友10日在住所前自發舉辦悼念儀式，孩子的保母阿米約斯(Garbriella Armijos)表示，她與阿姨照顧兩個孩子，她負責照看女孩，她的阿姨則將保羅視為自己的孩子，得知孩子遇害，泣不成聲。

鄰居王貝麗(Austen Wang-Bailey)哭著表示，近年來她常看到警車停在周玉慧的家門前，但不知發生何事；她說，若她知道兩名孩子處在危險中，一定會立即阻止悲劇發生，「我還能做什麼？我還能說什麼？」

桑莫賽郡警方表示，目前尚不確定周玉慧的作案動機；警方並呼籲知情者致電(888)577-8477，消息來源絕對保密。