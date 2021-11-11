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舉報現代、起亞太慢召回問題車 吹哨者獲2400萬獎金

編譯柯立偉／綜合10日電
現代汽車與起亞汽車被吹哨人舉報，引擎有問題但召回動作太慢。(美聯社)
現代汽車與起亞汽車被吹哨人舉報，引擎有問題但召回動作太慢。(美聯社)

國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，簡稱NHTSA)因現代汽車(Hyundai)與起亞汽車(Kia)內部吹哨人舉報，查獲該兩間公司因動作太慢，無法及時召回已流入市面的一些引擎有問題的車輛；NHTSA表示已支付這名吹哨人總額達2400萬元的獎金。

NHTSA表示，依法最高可撥付罰款的30%做為檢舉獎金給提供重要消息的人，這筆獎金也是該機構首次發給吹哨者。

NHTSA副局長克里夫(Steven Cliff)表示：「這些吹哨者提供的訊息對於行車安全有重要價值，因此本局不會吝於給發他們『應得的獎勵』。」

NHTSA依據吹哨者提供的資料，發現現代汽車於2011年以後出產的部分車輛引擎有問題；在引擎的製造過程中產生的碎片沒有清理乾淨，導致潤滑油無法流向軸承，長此以往會讓軸承因磨損而失效，進一步致使引擎熄火，因此於2015年9月召回所有2012年4月以前生產，為數共47萬輛的汽車。

現代汽車當時表示2012年4月以後的汽車引擎安全無虞，卻在2017年以同一理由大動作召回2012年4月以後生產共約120萬輛汽車；NHTSA因此對現代汽車展開調查，最終發現現代汽車早就發現此一問題，但內部作業的延宕使召回作業不斷拖延，市面上也出現愈來愈多引擎故障或起火的車子。

由於起亞是現代的子公司，此次所遇到的問題與現代汽車如出一轍；NHTSA分別對現代與起亞汽車罰款5400萬元與2700萬元，並要求兩間公司另分別投入4000萬元與1600萬元改善汽車安全的設備。

為保護吹哨人，NHTSA沒有在任何聲明中公開其身分；據悉，兩家汽車公司自2015年處理引擎問題以來，已超過800萬車主受影響。

汽車 Hyundai

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