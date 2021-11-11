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國會暴動白宮檔案 華府聯邦地院判決應交調查委員會

編譯潘勛／綜合10日電
聯邦法官裁定白宮檔案應交付給調查1月6日國會暴動事件的調查委員會。(美聯社)
聯邦法官裁定白宮檔案應交付給調查1月6日國會暴動事件的調查委員會。(美聯社)

華盛頓特區聯邦地方法院坦雅‧裘特康(Tanya S. Chutkan)9日晚間裁決，數百頁的前總統川普時期白宮檔案，應交付給國會調查1月6日暴動案委員會，認為這樣對民眾有利，讓立法、行政兩權都得以調查導致暴動以前的事件，另有利於立法防止再出現這種事；川普律師則矢言立即上訴。

裘特康法官另判決，國家檔案局應在11月12日最後期限前繳出行政檔案給國會調查委員會；長達39頁的判決書寫道，「本院認為，允許而非禁止行政、立法兩權得以結合其意志，調查哪些事件導致1月6日的事件、當天又發生什麼，另考量立法，以制止那類事件再度發生，對民眾有利。」

聯邦法官9日裁定川普總統時代的白宮通聯資料應交付調查國會暴動的委員會，川普不服，...
聯邦法官9日裁定川普總統時代的白宮通聯資料應交付調查國會暴動的委員會，川普不服，要律師上訴。(美聯社)

前總統川普主張有行政特權，興訟阻止檔案局公布文件；川普律師團得悉聯邦地院判決後，立即矢言向哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院提起上訴。

眾院民主黨國會議員正在調查國會山莊暴動案發生前及發生期間，川普的外聯通訊及活動；川普支持者1月6日進攻國會，導致至少五人死亡，另迫使正在集會、確認2020年總統選舉結果的國會不得不休會疏散。

眾院調查委員會在訟狀指出，川普不實宣稱2020年選舉結果被偷走兩個月有餘，再糾集數千支持者到華府，「本調查委員會必須取得教唆破壞法治、時任總統」的川普之通聯紀錄。

川普10月18日興訟，控告眾院調查委員會主席及國家檔案局局長，試圖擋下白宮文件，不准檔案局把文件轉給委員會；川普律師反對釋出那些檔案，主張川普身為前總統，依然保有主張行政特權的權利，即便拜登總統放棄行政特權，也是一樣。

巡迴上訴法院若維持地院判決，則將大大加快委員會調查行動的進展；川普試圖阻止公布的文件約800頁，其中很多是涉及白宮訪客紀錄、通話記錄，無法由其他地方取得。

國家檔案局指出，其他相應紀錄還有電子郵件等聯絡文件、演講草擬稿、指稱有選舉異常的論點、一些考慮向拜登勝選州提起訴訟的備忘錄。

檔案還有「本擬或安排好的狀況簡報、電話通訊，涉及1月6日認證行動等其他選舉課題」，以及一紙以選舉是否公平公正為主旨的行政命令草稿。

川普 眾院 白宮

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