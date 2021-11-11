我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

槍殺2抗議者 少年出庭哭訴正當防衛

編譯柯立偉／綜合10日電
年僅17歲少年被告瑞登豪斯被控開槍打死兩名非裔男子，他10日出庭作證時激動落淚，辯稱是「正當防衛」。(美聯社)
年僅17歲少年被告瑞登豪斯被控開槍打死兩名非裔男子，他10日出庭作證時激動落淚，辯稱是「正當防衛」。(美聯社)

去年8月，全美各地多處同時舉行佛洛伊德命案(George Floyd)一周年紀念遊行活動，年僅17歲的少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)在威斯康辛州基諾沙(Kenosha)抗議現場開槍打死兩名非裔男子；本案經過陪審團選定的波折後，於本月初開審；瑞登豪斯10日出庭作證時，談到激動處，落淚強調自己只是「正當防衛」。

瑞登豪斯表示，他開槍射擊的第一位男子羅森堡(Joseph Rosenbaum)當天在遊行現場大吼要對他和其他所有人不利，因此當羅森堡走到他身邊時，他感到徬徨無助；此時律師補充說瑞登豪斯先對空鳴槍示警；隨後瑞登豪斯即因情緒過於激動，被法官責令休息約20分鐘後才回法庭繼續陳述。

回到法庭後，瑞登豪斯表示，當時羅森堡拿著一個塑膠袋一路追他，並試圖奪取他手上的槍，不得已的情況下他才開槍擊斃羅森堡。

在他開槍過後沒多久，包含第二名死者胡伯(Anthony Huber)在內，一群人衝上前去試圖抓住瑞登豪斯；據瑞登豪斯稱，此時他跌坐在地，胡伯用滑板攻擊他頭部，並試圖奪槍，於是他又開了第二槍，擊斃胡伯以自衛。

檢方傳在混亂槍戰中倖存的格魯斯克瑞茨作證，他表示當時手中的確有槍，間接證實被告瑞...
檢方傳在混亂槍戰中倖存的格魯斯克瑞茨作證，他表示當時手中的確有槍，間接證實被告瑞登豪斯的確是自衛開槍。(美聯社)

同樣被瑞登豪斯開槍擊中，但最終倖存的格魯斯克瑞茨(Gaige Grosskreutz)也出庭作證表示當時他一手拿著手機直播基諾沙騷亂，另一手則持槍自我防衛；看到瑞登豪斯開槍後，他雙手高舉投降，但瑞登豪斯仍開槍打中他的左臂。

法界人士指出，瑞登豪斯被控兩項殺人罪及一項殺人未遂罪，因此此案的焦點在於陪審團能否認同瑞登豪斯正當防衛的辯駁，瑞登豪斯必須「將他扣動扳機的那一刻，心裡默念的每一個字都公諸法庭，才可能獲得有利判決」。

遊行 槍擊 佛洛伊德

上一則

弗林特飲水含鉛 當局6.26億與受害居民和解

下一則

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

延伸閱讀

芝大中國留學生遭槍殺 駐芝中領館：震驚與痛惜

芝大中國留學生遭槍殺 駐芝中領館：震驚與痛惜
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
在KTV開槍的布碌崙休班華警 從警生涯恐終結

在KTV開槍的布碌崙休班華警 從警生涯恐終結
休班華警法拉盛KTV開槍 被控多項攻擊罪 從警生涯或終

休班華警法拉盛KTV開槍 被控多項攻擊罪 從警生涯或終

熱門新聞

周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

2021-11-09 22:26
位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。特派員黃惠玲╱攝影

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

2021-11-10 15:21
圖為科羅拉多州一家藥房提供新冠疫苗接種。（美聯社）

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

2021-11-07 20:51
國稅局(IRS)4日宣布調漲個人可向其401(k)計畫供款的金額，從2021年和2020年的1萬9500元調漲至2022年的2萬500元，並調整個人退休金帳戶(IRA)和Roth IRA的部分優惠，國稅局也發布2022納稅年度的養老金計畫和退休相關指南。（美聯社）

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

2021-11-04 16:02
美國10月超過1億人不工作，也不求職。圖為佛州邁阿密灘一家聯邦快遞商店貼出招聘告示。(Getty Images)

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

2021-11-06 21:29
前總統川普的第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)相差20多歲的「姊弟戀」第四任丈夫、義大利模特兒兼演員魯比康迪(Rossano Rubicondi)，上周因皮膚癌併發症病逝。圖為兩人2005年在紐約慶祝他的生日。(Getty Images)

伊凡娜‧川普第四任丈夫皮膚癌過世

2021-11-03 14:16

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」

奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准