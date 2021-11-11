槍殺2抗議者 少年出庭哭訴正當防衛

年僅17歲少年被告瑞登豪斯被控開槍打死兩名非裔男子，他10日出庭作證時激動落淚，辯稱是「正當防衛」。(美聯社)

去年8月，全美各地多處同時舉行佛洛伊德 命案(George Floyd)一周年紀念遊行 活動，年僅17歲的少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)在威斯康辛州基諾沙(Kenosha)抗議現場開槍打死兩名非裔男子；本案經過陪審團選定的波折後，於本月初開審；瑞登豪斯10日出庭作證時，談到激動處，落淚強調自己只是「正當防衛」。

瑞登豪斯表示，他開槍射擊的第一位男子羅森堡(Joseph Rosenbaum)當天在遊行現場大吼要對他和其他所有人不利，因此當羅森堡走到他身邊時，他感到徬徨無助；此時律師補充說瑞登豪斯先對空鳴槍示警；隨後瑞登豪斯即因情緒過於激動，被法官責令休息約20分鐘後才回法庭繼續陳述。

回到法庭後，瑞登豪斯表示，當時羅森堡拿著一個塑膠袋一路追他，並試圖奪取他手上的槍，不得已的情況下他才開槍擊 斃羅森堡。

在他開槍過後沒多久，包含第二名死者胡伯(Anthony Huber)在內，一群人衝上前去試圖抓住瑞登豪斯；據瑞登豪斯稱，此時他跌坐在地，胡伯用滑板攻擊他頭部，並試圖奪槍，於是他又開了第二槍，擊斃胡伯以自衛。

檢方傳在混亂槍戰中倖存的格魯斯克瑞茨作證，他表示當時手中的確有槍，間接證實被告瑞登豪斯的確是自衛開槍。(美聯社)

同樣被瑞登豪斯開槍擊中，但最終倖存的格魯斯克瑞茨(Gaige Grosskreutz)也出庭作證表示當時他一手拿著手機直播基諾沙騷亂，另一手則持槍自我防衛；看到瑞登豪斯開槍後，他雙手高舉投降，但瑞登豪斯仍開槍打中他的左臂。

法界人士指出，瑞登豪斯被控兩項殺人罪及一項殺人未遂罪，因此此案的焦點在於陪審團能否認同瑞登豪斯正當防衛的辯駁，瑞登豪斯必須「將他扣動扳機的那一刻，心裡默念的每一個字都公諸法庭，才可能獲得有利判決」。