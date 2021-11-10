嬌生類鴉片藥案判賠逾4億 奧克拉荷馬州最高法院推翻

類鴉片藥物造成民眾上癮、死亡，嬌生製藥公司被奧克拉荷馬州地區法院判賠4.56億元，但該州最高院9日推翻 裁決，理由是地方法院誤解法律。(美聯社)

類鴉片藥物造成民眾上癮、死亡，嬌生 製藥公司被奧克拉荷馬州 地區法院判賠4.56億元；經上訴，該州最高院 9日判決嬌生勝訴，理由是地方法院誤解法律，以致判決錯誤。

2007年代2017年，奧州4600多人因服用過量類鴉片藥物致死，引發全國首樁控告藥廠而作出判決的官司；州政府趁勝訴，本擬提高賠償金要求，替受害民眾進一步討公道，也遭到否決。

最高院翻案的主要根據是，各州公害法的意旨遭地方法院誤解、誤用；全國各州、地方政府共提出3000多個訴訟，控告藥廠、經銷商和藥店自2000年以來，共同造成全國50多萬人死亡。

地區法院法官2019年波爾克曼(Thad Balkman)判決嬌生藥廠和比利時分公司詹森製藥(Janssen Pharmaceuticals)違犯了該州公害法，該州最高院5-1裁決說，這個判決錯誤。

翻轉地方法院判決的最高院法官溫契斯特(James Winchester)說，波爾克曼判決錯誤，因為他引用該法條處理「離散的、地方性的問題，而不是(整體)政策性的問題。」

溫契斯特在裁決意見書中表示，嬌生藥廠根本無法掌握產品去向，大盤商、配銷商如何配銷到各醫院、診所、藥店，以及醫生如何開出處方給病患，都不在產品製造商手中，更別說病患如何服用。

州最高院說，它無意淡化眾多州民深受類鴉片藥物之害，但本案的癥結是，嬌生藥廠的行銷是否釀成公害。

溫契斯特指出，2015年迄今，嬌生藥廠已不再推銷類鴉片藥物，而過去它賣出的類鴉片藥物，也僅佔奧州所有處方類鴉片藥物總量不到1%。

奧州檢察長漢特(Mike Hunter)所提雖遭高院推翻，這不表示其他3000多個控告藥商的官司也必吃敗仗。

喬治亞大學法學院教授柏曲(Elizabeth Burch)認為，其他法官和陪審團不見得會對同樣的案子做出同樣的裁決，因為大家對公害法的真義、走向，還沒共識。

里奇蒙大學法學教授托比亞斯(Carl Tobias)也認為，各州公害法內涵不同，針對類鴉片藥物危害健康的問題，還沒累積夠足夠的案例，讓公害的法律理論與觀念可趨於一尊。