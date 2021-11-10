我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

嬌生類鴉片藥案判賠逾4億 奧克拉荷馬州最高法院推翻

記者張聲肇╱綜合報導
類鴉片藥物造成民眾上癮、死亡，嬌生製藥公司被奧克拉荷馬州地區法院判賠4.56億元，但該州最高院9日推翻 裁決，理由是地方法院誤解法律。(美聯社)
類鴉片藥物造成民眾上癮、死亡，嬌生製藥公司被奧克拉荷馬州地區法院判賠4.56億元，但該州最高院9日推翻 裁決，理由是地方法院誤解法律。(美聯社)

類鴉片藥物造成民眾上癮、死亡，嬌生製藥公司被奧克拉荷馬州地區法院判賠4.56億元；經上訴，該州最高院9日判決嬌生勝訴，理由是地方法院誤解法律，以致判決錯誤。

2007年代2017年，奧州4600多人因服用過量類鴉片藥物致死，引發全國首樁控告藥廠而作出判決的官司；州政府趁勝訴，本擬提高賠償金要求，替受害民眾進一步討公道，也遭到否決。

最高院翻案的主要根據是，各州公害法的意旨遭地方法院誤解、誤用；全國各州、地方政府共提出3000多個訴訟，控告藥廠、經銷商和藥店自2000年以來，共同造成全國50多萬人死亡。

地區法院法官2019年波爾克曼(Thad Balkman)判決嬌生藥廠和比利時分公司詹森製藥(Janssen Pharmaceuticals)違犯了該州公害法，該州最高院5-1裁決說，這個判決錯誤。

翻轉地方法院判決的最高院法官溫契斯特(James Winchester)說，波爾克曼判決錯誤，因為他引用該法條處理「離散的、地方性的問題，而不是(整體)政策性的問題。」

溫契斯特在裁決意見書中表示，嬌生藥廠根本無法掌握產品去向，大盤商、配銷商如何配銷到各醫院、診所、藥店，以及醫生如何開出處方給病患，都不在產品製造商手中，更別說病患如何服用。

州最高院說，它無意淡化眾多州民深受類鴉片藥物之害，但本案的癥結是，嬌生藥廠的行銷是否釀成公害。

溫契斯特指出，2015年迄今，嬌生藥廠已不再推銷類鴉片藥物，而過去它賣出的類鴉片藥物，也僅佔奧州所有處方類鴉片藥物總量不到1%。

奧州檢察長漢特(Mike Hunter)所提雖遭高院推翻，這不表示其他3000多個控告藥商的官司也必吃敗仗。

喬治亞大學法學院教授柏曲(Elizabeth Burch)認為，其他法官和陪審團不見得會對同樣的案子做出同樣的裁決，因為大家對公害法的真義、走向，還沒共識。

里奇蒙大學法學教授托比亞斯(Carl Tobias)也認為，各州公害法內涵不同，針對類鴉片藥物危害健康的問題，還沒累積夠足夠的案例，讓公害的法律理論與觀念可趨於一尊。

嬌生 高院 奧克拉荷馬州

上一則

疫情趨緩 感恩節估逾5千萬人出行 搭機人數激增8成

下一則

「大麻共識」運動 多位演藝名人參與 力推全國合法化

延伸閱讀

美國施打逾4億2944萬劑新冠疫苗

美國施打逾4億2944萬劑新冠疫苗
紐大醫院接種嬌生員工 須打補強針

紐大醫院接種嬌生員工 須打補強針
高院聆審心跳法 保守派占多數 恐重新考慮憲法墮胎權

高院聆審心跳法 保守派占多數 恐重新考慮憲法墮胎權
路透：3000至5000萬劑嬌生疫苗在代工廠等待放行

路透：3000至5000萬劑嬌生疫苗在代工廠等待放行

熱門新聞

圖為科羅拉多州一家藥房提供新冠疫苗接種。（美聯社）

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

2021-11-07 20:51
國稅局(IRS)4日宣布調漲個人可向其401(k)計畫供款的金額，從2021年和2020年的1萬9500元調漲至2022年的2萬500元，並調整個人退休金帳戶(IRA)和Roth IRA的部分優惠，國稅局也發布2022納稅年度的養老金計畫和退休相關指南。（美聯社）

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

2021-11-04 16:02
美國10月超過1億人不工作，也不求職。圖為佛州邁阿密灘一家聯邦快遞商店貼出招聘告示。(Getty Images)

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

2021-11-06 21:29
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

2021-11-09 22:26
前總統川普的第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)相差20多歲的「姊弟戀」第四任丈夫、義大利模特兒兼演員魯比康迪(Rossano Rubicondi)，上周因皮膚癌併發症病逝。圖為兩人2005年在紐約慶祝他的生日。(Getty Images)

伊凡娜‧川普第四任丈夫皮膚癌過世

2021-11-03 14:16
位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。（記者許惠敏／攝影）

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

2021-11-09 20:52

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排