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「大麻共識」運動 多位演藝名人參與 力推全國合法化

記者胡玉立╱綜合報導
一項為推動聯邦大麻合法化、結合多位演藝名人參與的「大麻共識」運動9日展開。宣傳影片有熱愛大麻的演員賽斯羅根(右)現身說法，喜劇演員莎拉席佛曼（左）也替此運動的動畫宣傳片配音。(美聯社)
一項為推動聯邦大麻合法化、結合多位演藝名人參與的「大麻共識」運動9日展開。宣傳影片有熱愛大麻的演員賽斯羅根(右)現身說法，喜劇演員莎拉席佛曼（左）也替此運動的動畫宣傳片配音。(美聯社)

大麻合法化雖在全國許多州有進展，但在合國合法化在國會仍面臨強大阻力；一項為推動聯邦大麻合法化而於9日發起、結合多位演藝名人參與的「大麻共識」(Cannabis in Common)運動，正試圖向國會議員施壓，且背後獲得大型大麻公司支持。

「大麻共識」運動的訴求對象是支持大麻合法化的一般消費者和大麻業者，其網站提供多種方式鼓勵消費者參與，包括寄電郵或打電話給選區國會代表等等；獲得州許可的大麻公司計劃發電郵給客戶、在商店貼海報、在應用程序中添加訊息等等；目前已有20幾家公司簽署參加。

網站首頁嵌入的影片，有熱愛大麻的演員塞斯羅根(Seth Rogen)現身說法，「大麻早該合法了，如果我們發出足夠的聲量，我們就達成此這個目標。」塞斯羅根也是一家大麻公司聯合創辦人。喜劇演員莎拉席佛曼(Sarah Silverman)也替此運動的動畫宣傳片配音。

目前全國已有18州和華盛頓特區將成人娛樂用大麻合法化；第19州南達科他州大麻合法化雖獲選民批准，但該措施遭受法庭挑戰；全國逾三分之二的州允許使用醫用大麻。

不過，根據聯邦法律，持有、使用或出售大麻仍是非法的，許多銀行為此避開大麻行業資金，以免面臨聯邦法律困擾。這樣的衝突令許多合法種植者和銷售者陷入兩難，他們不僅被排除在開設銀行賬戶或獲得信用卡等日常金融服務之外，只能以現金經營，也讓他們成為犯罪者目標。

「大麻共識」運動由大麻業內主導聯盟組織「美國大麻委員會」(U.S. Cannabis Council)與選民登記組織HeadCount共同籌辦，委員會執行長霍金斯(Steve Hawkins)表示，「我們覺得廣大民眾尚未被開發，我們希望他們能參與進來。」他們拒絕透露費用多寡。

這項努力迅速引來全國反對大麻合法化組織批評， 「明智應對大麻我(Smart Approaches to Marijuana)執行長薩貝特 (Kevin Sabet) 稱此運動是「利潤置於公共衛生之上的惡劣範例」。

拜登總統曾表示支持將大麻合法化並消除使用大麻的罪名，但他並未接受聯邦政府大麻合法化；上周公布的蓋洛普民意調查顯示，68%國人支持大麻合法化，其中民主黨占83%，獨立人士占71%，共和黨占50%。

大麻合法化 拜登 美國

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