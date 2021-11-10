我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

新澤西州台灣移民母親 涉殺死7歲女兒、10月大兒子

記者牟蘭╱新澤西州報導
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(桑莫賽郡警局提供)
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(桑莫賽郡警局提供)

報住在新澤西州中部桑莫賽郡(Somerset)的周玉慧(Yu-Hwei Chou，姓名皆音譯)，涉嫌於9日上午殺害一雙親生兒女—七歲的女兒和十個月大的幼子，被警方拘捕後以兩項一級謀殺罪名移送法辦；警方稱，周女涉嫌將被綑綁的兩名死者放在汽車後座，目前尚不清楚她的作案動機。

根據桑莫賽郡希爾斯伯勒鎮(Hillsborough Township)警方消息，當地警方於9日上午7時41分獲報，稱有一輛車拋錨在山景路(Mountain View Road)附近；警方趕到現場後，發現車內後座上有一男一女兩名兒童，檢查後發現兩人均無生命跡象，當場宣告死亡。

警方表示，兩名年幼死者身上有明顯被綑綁的痕跡， 男嬰被放置在嬰兒座椅上，女童安置在兒童座椅上；經調查，警方稱這輛轎車的車主是36歲的周玉慧，兩名死者是她七歲的女兒薩曼莎(Samantha Ross)與十個月大的兒子保羅(Paul Ross)。

周玉慧和丈夫2013年8月結婚時的合影。(取自臉書)
周玉慧和丈夫2013年8月結婚時的合影。(取自臉書)

桑莫賽郡檢察官羅伯森(Michael H. Robertson)表示，初步調查顯示，周玉慧涉嫌殺害兩名親生子女，警方在案發現場拘捕一直站在車後的嫌犯，但目前尚不清楚她的作案動機，法醫正在調查兩個孩子的死因。

發現周玉慧轎車的拖車司機父親朗伯特(Robert Long)表示，他的兒子於當天早上發現在一條廢水溝旁的周玉慧，上前詢問她是否需要幫助，隨後就看見車裡已經失去知覺的兩名死者，立即報警求助。

死者鄰居聽聞此案後震驚不已，鄰居貝利(Helen Bailey)哭著表示，她不明白周玉慧為何殺害自己兩名幼子，「我沒有見過那個小孩，但我想他一定非常可愛；那個女兒長得非常漂亮，是小區裡最可愛的孩子」。

根據臉書顯示，周玉慧是台灣移民，她被檢方以兩項一級謀殺的罪名提告，隨後被送往桑莫賽郡監獄羈押，等待醫生有關精神疾病的檢查報告；警方呼籲，若有任何知情者請電(888)577-8477，消息來源絕對保密。

新澤西州 台灣 監獄

上一則

被獄警打到癱瘓趴牢房 俄州21歲性犯罪者獲賠1750萬元

延伸閱讀

亞馬遜擬在新州澤西海岸 開兩間生鮮超市

亞馬遜擬在新州澤西海岸 開兩間生鮮超市
何時宣布選總統？川普：期中選舉後再看看

何時宣布選總統？川普：期中選舉後再看看
卡車司機當選新州議員 杜爾為反穆斯林貼文致歉

卡車司機當選新州議員 杜爾為反穆斯林貼文致歉
放任中東非法移民前進波蘭 歐盟警告白俄羅斯停手

放任中東非法移民前進波蘭 歐盟警告白俄羅斯停手

熱門新聞

圖為科羅拉多州一家藥房提供新冠疫苗接種。（美聯社）

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

2021-11-07 20:51
國稅局(IRS)4日宣布調漲個人可向其401(k)計畫供款的金額，從2021年和2020年的1萬9500元調漲至2022年的2萬500元，並調整個人退休金帳戶(IRA)和Roth IRA的部分優惠，國稅局也發布2022納稅年度的養老金計畫和退休相關指南。（美聯社）

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

2021-11-04 16:02
美國10月超過1億人不工作，也不求職。圖為佛州邁阿密灘一家聯邦快遞商店貼出招聘告示。(Getty Images)

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

2021-11-06 21:29
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

2021-11-09 22:26
前總統川普的第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)相差20多歲的「姊弟戀」第四任丈夫、義大利模特兒兼演員魯比康迪(Rossano Rubicondi)，上周因皮膚癌併發症病逝。圖為兩人2005年在紐約慶祝他的生日。(Getty Images)

伊凡娜‧川普第四任丈夫皮膚癌過世

2021-11-03 14:16
位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。（記者許惠敏／攝影）

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

2021-11-09 20:52

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排