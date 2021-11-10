新澤西州台灣移民母親 涉殺死7歲女兒、10月大兒子

周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(桑莫賽郡警局提供)

報住在新澤西州 中部桑莫賽郡(Somerset)的周玉慧(Yu-Hwei Chou，姓名皆音譯)，涉嫌於9日上午殺害一雙親生兒女—七歲的女兒和十個月大的幼子，被警方拘捕後以兩項一級謀殺罪名移送法辦；警方稱，周女涉嫌將被綑綁的兩名死者放在汽車後座，目前尚不清楚她的作案動機。

根據桑莫賽郡希爾斯伯勒鎮(Hillsborough Township)警方消息，當地警方於9日上午7時41分獲報，稱有一輛車拋錨在山景路(Mountain View Road)附近；警方趕到現場後，發現車內後座上有一男一女兩名兒童，檢查後發現兩人均無生命跡象，當場宣告死亡。

警方表示，兩名年幼死者身上有明顯被綑綁的痕跡， 男嬰被放置在嬰兒座椅上，女童安置在兒童座椅上；經調查，警方稱這輛轎車的車主是36歲的周玉慧，兩名死者是她七歲的女兒薩曼莎(Samantha Ross)與十個月大的兒子保羅(Paul Ross)。

周玉慧和丈夫2013年8月結婚時的合影。(取自臉書)

桑莫賽郡檢察官羅伯森(Michael H. Robertson)表示，初步調查顯示，周玉慧涉嫌殺害兩名親生子女，警方在案發現場拘捕一直站在車後的嫌犯，但目前尚不清楚她的作案動機，法醫正在調查兩個孩子的死因。

發現周玉慧轎車的拖車司機父親朗伯特(Robert Long)表示，他的兒子於當天早上發現在一條廢水溝旁的周玉慧，上前詢問她是否需要幫助，隨後就看見車裡已經失去知覺的兩名死者，立即報警求助。

死者鄰居聽聞此案後震驚不已，鄰居貝利(Helen Bailey)哭著表示，她不明白周玉慧為何殺害自己兩名幼子，「我沒有見過那個小孩，但我想他一定非常可愛；那個女兒長得非常漂亮，是小區裡最可愛的孩子」。

根據臉書顯示，周玉慧是台灣 移民，她被檢方以兩項一級謀殺的罪名提告，隨後被送往桑莫賽郡監獄 羈押，等待醫生有關精神疾病的檢查報告；警方呼籲，若有任何知情者請電(888)577-8477，消息來源絕對保密。