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含冤43年？密州男殺3人被判終身監禁 稱未殺人終於再審

編譯柯立偉╱綜合8日電
因殺三人被定罪且已坐牢40多年的史崔克蘭堅稱自己未殺人。(美聯社)
因殺三人被定罪且已坐牢40多年的史崔克蘭堅稱自己未殺人。(美聯社)

1978年，密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)一處民宅發生強盜殺人案，造成三死一重傷，唯一倖存者辛西亞．道格拉斯(Cynthia Douglas)成為本案唯一目擊證人，在她的作證下，時年僅18歲的斯崔克蘭(Kevin Strickland)被判處終身監禁服刑至今；而今檢察官認為當年定罪的證據基礎動搖，正提出再審尋求無罪開釋。

自斯崔克蘭於1978年受審以來，不斷堅持自己從未參與過謀殺案，稱事發當下在家看電視；之後是在一位友人要求下才前往犯罪現場，並在被捕後處處配合警方調查，因為他相信「公平正義」，認為自己不會因為沒做過的事被關，但當年「全白人陪審團」仍基於種族偏見，只憑道格拉斯的單一證詞就將他定罪。

然而，除道格拉斯證詞外，並無其他直接證據證明斯崔克蘭涉案，本案的另外兩名被告也在庭審中數度表示斯崔克蘭不在現場，且道格拉斯事後也稱「遭受警方壓力而不得已做出對斯崔克蘭不利之證詞」，因此為斯崔克蘭提出再審請求的檢察官吉恩．貝克(Jean Baker)認為定罪基礎不存在，應予無罪釋放。

本案自今年5月底以來廣受各界關注，但法界對於斯崔克蘭是否無罪仍有歧異，密蘇里州高等法院6月1日即不附理由駁回再審聲請，共和黨籍州長帕爾森(Mike Parson)也不認同斯崔克蘭無罪的主張而拒絕赦免；即便檢方內部也對此案有不同意見，密州檢察長施密特(Eric Schmitt)表示：「斯崔克蘭涉犯一級謀殺罪。」

不過，斯崔克蘭仍爭取到聽證的機會，密州高院原訂於9月2日開庭審理此案，但因原定承審法官於審前公開表示「認同斯崔克蘭無罪的主張」而被檢察長聲請迴避，幾經延宕後於本月8日時隔42年後再度開庭，有機會成為下一個因種族偏見被定罪而成功翻案的案例。

密蘇里州 檢察官 共和黨

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