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學會抖音求助手勢，救了她 北卡被綁少女機智脫險

編譯林梅婕╱綜合8日電
北卡一名16歲少女藉著從TikTok學到的求助手勢獲救。(ABC電視台截圖)
北卡一名16歲少女藉著從TikTok學到的求助手勢獲救。(ABC電視台截圖)

來自北卡羅來納州一名16歲少女日前遭人綁架，在車上向路人比出社群媒體抖音(TikTok)上廣為傳播的求救手勢後，成功獲救。

肯塔基州勞雷爾郡(Laurel County)警局指出，該名被綁少女當時坐在一台豐田(Toyota)轎車內，被隔壁車的駕駛發現她手比著過去在網路上廣為宣導、作為遇難求救的手勢，少女看來相當無助，便立刻報警。

警方4日在肯塔基州際公路上，逮捕同樣來自北卡州的61歲嫌犯布瑞克(James Herbert Brick)。

勞雷爾郡警長路特(John Root)表示，該名少女的父母住在北卡州的艾許維爾(Asheville)，2日上午就已向警方通報失蹤；嫌犯被逮捕時，少女人就在車上。

警方並未公布少女的身分，但她向警方表示，被綁後就隨著布瑞克一路從北卡州經過田納西、肯塔基和俄亥俄州。

警方表示，布瑞克的手機中存有未成年少女的性相關照片，將面臨非法持有12至18歲未成年性裸露素材以及非法監禁等罪名。

新冠肺炎疫情期間全球各城陸續封鎖，婦女遭到暴力案件激增，因此去年由「女性資助網路」(Women's Funding Network)和「加拿大婦女基金會」(Canadian Women's Foundation)在抖音上發起婦女求救運動，宣導受害婦女可緊急向外人比出求救的手勢：首先手掌向外張開，比出四的手勢，然後慢慢地將四指彎進手心、做出像拳頭的形狀，拇指一樣朝內、手心朝外。

如此一來的求救方式不僅能躲過加害者的注意，也可在沒有發出聲音的情況下，透過視訊會議向親友或同事求救；該運動發起後立刻受到全球關注，求救手勢也在網路世界傳開。

今年英國33歲女子莎拉艾佛厄特(Sarah Everard)遭一名執勤中的警察綁架殺害後引起軒然大波，網路上也開始響應大眾利用這個手勢求救；如同該名北卡少女的案例，在警方接獲通報後鎖定嫌犯，接著悄悄包圍才將其逮捕。

北卡羅來納州 肯塔基州 抖音

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