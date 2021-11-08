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炸彈威脅 康乃爾、布朗、哥倫比亞大學校園清空

記者張心／紐約報導
繼耶魯大學之後，哥倫比亞大學和康奈爾大學相繼收到炸彈威脅。（記者張心／攝影）
繼耶魯大學之後，哥倫比亞大學和康奈爾大學相繼收到炸彈威脅。（記者張心／攝影）

位於紐約市的哥倫比亞大學(Columbia University)、紐約上州的康乃爾大學(Cornell University)、羅德島的布朗大學(Brown University)，7日相繼收到炸彈襲擊威脅，校方緊急清空教學樓並撤離校內師生；這是繼5日耶魯大學(Yale University)之後，再次有常春藤大學接收到炸彈襲擊通知，目前尚不清楚作案方的身分與目的。

哥倫比亞大學發言人愛德曼(Caroline Adelman)對紐約郵報表示，他們在7日收到短信通知，警告校方即將進行的炸彈襲擊，並提醒將主校區Carmen和Lerner兩座主教樓清空，以及立刻撤離全校師生；據哥大觀察者(Columbia Daily Spectator)報導，哥大在看到一個名為Jia Nakamura的推特帳號，發表推文顯示40個炸彈被放置在全校多個地點後，撤離了所有在校師生；這名發帖人聲稱他們攜帶AR-15和Glock 10手槍，會對任何到場的執法人員開火。

康乃爾大學主校區同樣在7日收到炸彈襲擊威脅，校方官方推特表示，綺色佳(Ithaca)警方收到電話，對方揚言已經在包括法學院在內的四座教學樓放置炸彈；綺色佳市長麥瑞克(Svante Myrick)隨後通知，要求所有就近地區人員關注校方通知；康乃爾大學目前已經警告學生緊急撤離多座校區建築群。

不久之後布朗大學也通過官方推特表示，7日下午接收到炸彈襲擊，緊急清空了主校區的所有教學樓，警方目前正在進行調查。

首起相關事件起於5日下午2時，耶魯大學所在的紐黑文(New Haven)警方接到電話，對方聲稱已將40個炸彈放置在耶魯大學校園，而且並未給出為何要進行炸彈襲擊的原因。耶魯大學立刻撤離了全校所有教職員工及學生，清空了包括宿舍、教室、劇院和藝術畫廊在內的多個建築群；之後紐黑文警方、耶魯大學校警、康乃狄克州警方和聯邦調查局(FBI)聯合展開炸彈搜索和案件調查，但撥打電話的嫌疑人身份還未被證實。

目前還未有任何人員傷亡，案件發起人的身分和動機也仍在調查中，官方尚不能確定，此次連環炸彈襲擊威脅是否只針對常青藤盟校。

耶魯大學 紐約市 推特

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