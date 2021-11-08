休士頓踩踏8死事件 反映對大量人潮控管能力薄弱

音樂節踩踏慘劇發生後，休士頓民眾前往現場附近放置鮮花、蠟燭悼念死者。(美聯社)

德州 休士頓5日舉辦「太空 世界音樂節」(Astroworld Festival)活動，結果在饒舌歌手史考特(Travis Scott)登場時，情緒激動的歌迷開始往前移動，大量民眾被擠在狹小的空間中呼吸困難，部分人試圖逃離，結果發生大型踩踏事件，最終釀成8名介於14歲至27歲觀眾死亡及25傷的悲劇。

針對此事的調查已經展開，當局表示將會從舞台動線及人潮疏散動線設計等方向深入研究，許多民眾也自發性地在現場擺放花束，紀念枉死的八名年輕人；來此悼念的蘇雷茲(Michael Suarez)說：「他們是來這裡玩的，但卻成了人生終點。」

雖然遇難者名單尚未對外公布，但一名已接獲兒子在此事件中死亡的父親帕提諾(Julio Patino)生氣地指控活動主辦方：「做好人流控管是組織方的義務，就算他們不知道怎麼控制，也應該在看到群眾失控的時候緊急叫停，而不是放任大家踩踏，最後釀成慘劇。」

踩踏慘劇發生後，休士頓太空世界音樂節已經取消活動。(美聯社)

專家指出，大型音樂會發生踩踏事件已非新聞，但顯然從音樂產業到相關部門都沒有汲取教訓；美國 最受矚目的一場演唱會踩踏事件發生在1979年，當年英國搖滾樂團The Who到辛辛那提(Cincinnati)巡迴演唱，結果造成11人死亡；當時就是因為大量人潮湧進會場，把每個人能呼吸的空間縮到最小，有歌迷就因此昏厥，窒息而死。

洛杉磯音樂會安全諮詢顧問公司負責人惠瑟莫(Paul Wertheimer)長期以來呼籲政府制定包含要求活動組織方制定大量人潮管理應變計畫在內的各項嚴格控管措施，但並未獲得重視；他批評：「每次向活動主辦方提供建議時，他們都裝聾作啞；這起事件原本可以避免，就因為主辦方對利潤的貪得無厭，忽視最應注重的安全措施。」