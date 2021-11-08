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電影「鐵鏽」再傳意外 燈光師被毒蜘蛛咬傷恐須截肢

編譯林梅婕／綜合7日電
由於鮑德溫拍電影發生槍枝走火意外，「周六夜現場」飾演前總統川普的演員已經換人，改由喜劇演員強森飾演川普。(SNL推特)
由於鮑德溫拍電影發生槍枝走火意外，「周六夜現場」飾演前總統川普的演員已經換人，改由喜劇演員強森飾演川普。(SNL推特)

日前發生好萊塢男星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)使用假槍誤殺攝影師的電影「鐵鏽」(Rust)再傳意外，一名燈光師在片場遭毒蜘蛛咬傷，情況危急恐怕需要截肢。

據稱，該名燈光師米勒(Jason Miller)是遭到一種棕色遁蛛(Brown recluse spider，又稱為褐色隱蛛)所咬傷；在10月21日槍擊案發生、42歲攝影師哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)不幸身亡後，米勒被安排為協助拍攝收拾的工作人員之一。

根據媒體「天空新聞網」(Sky News)報導，親友為米勒在募款網站JustGiving架設專頁，內文敘述米勒遭蜘蛛咬傷後，手臂肌肉正在逐漸壞死，還引發敗血症，「事發後他就一直在住院，醫生為了防止感染繼續擴散，每天都得為他動手術以免他截肢；但最壞的狀況，他還是很可能失去手臂」。

該片發言人拒絕對此事發表任何評論。

除了哈欽絲，48歲導演蘇扎(Joel Souza)也被假槍波及而受傷；由於鮑德溫在事發時誤以為手槍裡沒有子彈，罪魁禍首導向準備道具的工作人員，全片製作被外界批為「令人堪憂、工作不成熟和懶惰所造成」。

不過上周末的「周六夜現場」(Saturday Night Live)中，鮑德溫以往飾演的前總統川普再現螢光幕前，只不過演員已經換人，改由喜劇演員強森(James Austin Johnson)飾演。

該集節目開場就以嘲弄共和黨反對新冠疫苗以及「批判式種族理論」(critical race theory)的議題為主軸；中間喜劇演員莫法特(Alex Moffat)飾演的維吉尼亞州州長當選人楊京(Glenn Youngkin)出場發表當選感言後，強森飾演的川普便出場宣稱楊京的勝選都是他的功勞。

自去年總統大選川普敗給現任總統拜登後，鮑德溫就已辭演川普的角色。

川普 工作 攝影

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