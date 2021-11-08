休士頓踩踏8死事故 目擊者：像野生動物輾過別人

觀眾手機拍攝的畫面顯示，現場一片混亂，有人大喊「退後」，但沒有人能動彈。(美聯社)

休士頓 「太空 世界音樂節」(Astroworld Festival)發生人群踩踏致死慘劇，至少八人喪生，美聯社與有線電視新聞網(CNN)採訪參與音樂祭的觀眾，許多人回想當時混亂情況，仍心有餘悸。

瑪德琳·埃斯金斯 (Madeline Eskins)是一名加護病房護理師，她當時在人群推擠中昏倒，隨後被帶至他處接受治療，埃斯金斯醒來後看到附近有人需要醫療救治，她表示自己是護理師，「有三個人躺在地上接受心肺復甦術，這是我這輩子見過最混亂的場面。」

一名有幸從混亂人群中逃出的觀眾古妮雅拉．德斯(Niaara Goods)表示，從史考特上台開始，人群就開始躁動，一切都變得亂七八糟；她說：「突然之間我就不能動彈了，我想推擠過程中，我斷了好幾根肋骨；最後為了逃出去，我咬了另一人的肩膀，才讓他動起來。」

意外發生後，醫護人員在現場緊急搶救傷者。(路透)

另一名觀眾泰雷茲(TK Tellez)說史考特登場前情況開始愈來愈糟，觀眾在他登台表演時不斷湧向前，「史考特出來表演他的第一首歌時，我看到我旁邊的人昏倒，我們都大叫找人幫忙，但是沒人幫忙或聽到我們的聲音。」「我從未見過有人在我眼前死去，這太可怕了。」

觀眾賽琳娜．貝爾川(Selena Beltran)形容當時的場景就像噩夢般，即使看到有人失去意識，但人們仍繼續踩踏在地上的人，「看到人們如此不體諒他人、如此野蠻我很震驚，看到這麼多人像野生動物般輾過別人簡直是瘋了。」

參與此次休士頓音樂節的派瑞德斯(Kristian Paredes)已控告史考特及特別嘉賓德瑞克(Drake)並求償至少100萬元，稱他們「煽動群眾」，並且指控饒舌歌手、主辦單位以及活動會場單位的疏失。

沒有證據表明史考特在休士頓音樂祭當晚鼓勵歌迷衝向舞台。

而這也引起外界對史考特過往演唱會意外的關注，史考特曾有兩次因鼓動歌迷跳過封鎖線而被控罪的紀錄；一次為2015年芝加哥Lollapalooza音樂節，一次為2017年在阿肯色州 戶外演出，兩次意外皆導致史考特被判輕罪。2017年在演唱會因意外摔落看台而導致癱瘓的格林(Kyle Green)控訴史考特置歌迷的安全於危險。